Con esta contundente frase, el Patón habló de lo que se viene para la Selección. “A Tevez le puede tocar volver a la Selección en cualquier momento, su nivel lo aleja del retiro”.

Edgardo Bauza se refirió al futuro de la selección argentina. El DT del combinado albiceleste también habló de Lionel Messi, de Carlos Tevez, de las próximas convocatorias y de la idea de conformar una Selección con jugadores del ámbito local.

En una extensa charla con la Oral Deportiva, el Patón no anduvo con vuelta a la hora de responderle a los que piensan que Lionel Messi le arma el equipo o las convocatorias. “A los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa”, arremetió el DT, quien además sostuvo: “Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien”.

Respecto del futuro de Carlos Tevez, quien analiza retirarse del fútbol o continuar su carrera en China, Bauza no le cerró la puerta para que retorne al combinado albiceleste: “A Tevez le puede tocar volver a la Selección en cualquier momento. Sabe lo que pienso de él”.

Sobre la posibilidad del Apache de colgar los botines, agregó: “Tevez es un jugador que siempre tuve en cuenta. Me sorprendió cuando se dijo que quería dejar el fútbol. El nivel de Tevez lo aleja de la posibilidad del retiro. Es un jugador que puede resolver partidos. Lo imagino jugando libre y atrás del centrodelantero”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE EDGARDO BAUZA

“Con el poco tiempo de trabajo que tuvimos algunos partidos fueron buenos, excepto el de Brasil. El último con Colombia se asemejó bastante al ideal que estamos buscando”.

“No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado. Tenemos una lista de 60 futbolistas. Lo tengo en cuenta a Gago, como a varios jugadores en su posición”.

“La elección de jugar en la cancha de Boca no fue mía sino de los jugadores. 19 de los 24 querían eso. No tengo ningún problema de jugar en la cancha de Boca o de River”.

“A Romero, Otamendi y Funes Mori, además de Messi, los considero titulares. Mascherano también por lo que transmite. Estoy esperando que Lavezzi vuelva a jugar para que esté en su mejor nivel”.

“Hoy el 9 titular es Higuaín y Pratto es un jugador que conozco bien, me ha dado resultados y es importantísimo. El tercer centrodelantero es Icardi: si a Higuaín o a Pratto les pasa algo, él sabe que puede ser convocado”.

“Si los jugadores están todo bien, contra Chile iría con los mismos. El partido con Chile va a ser durísimo. Yo no puedo hacer debutar un jugador ese partido, sería arriesgado”.

“Es importante que hagamos una Selección local para ver como se desempeñan esos jugadores con esta camiseta. La voy a dirigir yo y va a ser la misma idea en cuanto al juego”.

“Estoy seguro que el año que viene va a ser muy bueno para todos”.