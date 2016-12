La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias

Fue por 166 votos positivos, contra cinco negativos y tres abstenciones.



La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias con 166 votos positivos, cinco negativos y tres abstenciones. La norma ya tenía media sanción en el Senado, por lo que entrará en vigor en enero de 2017.

A las 12 en punto, los integrantes de la Cámara Baja entonaron las estrofas del Himno Argentino, que esta vez fue interpretado por un cuarteto de cuerdas que estuvo en el recinto.

Las primeras horas de la sesión transcurrió con una sucesión de discursos de diputados del Frente para la Victoria que rechazaron la agresión a la legisladora Mayra Mendoza en Jujuy. El jefe del bloque, Héctor Recalde, pidió alterar el orden de exposiciones y comenzar con su dictamen, el de minoría, pero la votación resultó negativa por 141 votos contra 51 y 12 abstenciones. Ante esto, se retiraron del recinto.

En la reunión de comisión del miércoles quedó en claro que el Frente Para la Victoria insistirá con su apoyo al proyecto opositor que había logrado media sanción en la Cámara baja, pero volvió con modificaciones sustanciales desde el Senado.

Eso quedó en evidencia cuando habló Axel Kicillof, que fue el encargado de expresar la disconformidad de su bancada, y resaltó que el proyecto anterior “beneficiaba más a los trabajadores y sustituía con nuevos impuestos los recursos fiscales resignados sobre los sectores exportadores concentrados y la renta financiera”.

Consensuado por el Gobierno con la CGT, los gobernadores y la oposición, el texto establece que el mínimo no imponible llegará a 37 mil pesos brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. También se modificarán las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de cinco por ciento (hoy es de nueve por ciento).

Además, se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.

En el caso del aguinaldo, según explicó Mario Quintana, se incluirá en el proyecto una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador sufra la misma percepción todos los meses. Esto provocará que no haya un impacto desmedido en las dos cuotas anuales.