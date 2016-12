Alguien cambia la denominación de las calles por el nombre del escritor.



No rompe ni roba nada, se hace notar de un modo completamente pacífico, pero aún así genera indignación en la gente y dolor de cabeza en las autoridades. Se trata de un (o unos) fan de Osvaldo Bayer que desde hace dos meses tapa las denominaciones de las calles en los carteles indicativos con calcos que llevan el nombre del historiador y escritor.

“Hace dos meses apareció el primer cartel cambiado. Nos sorprendió, pero decidimos sacar la calco y no darle mayor importancia. Sin embargo, la situación se repitió tres veces más y nos dimos cuenta de que estábamos jugando al gato y al ratón, por eso nos pusimos a trabajar para buscar al o a los responsables”, comentó Juan Pablo Dara, presidente del Concejo Deliberante de la Capital.

El funcionario detalló que notaron la modificación en la cartelería a través de vecinos, que llamaban indignados porque habían cambiado el nombre de sus calles sin avisar ni dar explicaciones.

“Estamos ante una situación difícil, porque no podemos acusar a esta persona de romper algo, sólo lo altera. Lo llamativo es que usa exactamente la misma tipografía de los carteles oficiales, por eso confunde tanto”, detalló Dara.

A raíz de la situación, decidieron comunicarse con el Ministerio de Gobierno de la provincia para pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de Mitre y Tucumán, donde fue encontrada la última intervención.

Así esperan hallar al responsable. En cuanto a la sanción que le cabría, el presidente del Concejo afirmó que “sería un caso que debería pasar al Juzgado de Faltas y seguramente debería pagar una multa”.