El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe repudia un nuevo episodio de violencia ocurrido en un Hospital Público.



El mismo se produjo en el día de ayer en el Hospital Zona Norte de la ciudad de Rosario a raíz de un hecho de conocimiento público donde una nena de siete años, que ingresó en grave estado a dicho efector producto de una descarga eléctrica al caerle un ventilador encima, perdió la vida horas más tardes en el nosocomio luego de arduas tareas del equipo médico por intentar reanimarla.

Los familiares de la víctima, enterados de la trágica noticia por parte de los profesionales, no pudieron contener su ira destrozando parte de las instalaciones del establecimiento de salud como la sala de guardia y el ascensor.

En ese momento había una mujer policía como único personal de custodio que, lógicamente, no pudo frenar el enojo y la desazón de las personas que acompañaron a la menor.

“Como Gremio entendemos que la magnitud de la noticia puede ocasionar un trastorno emocional en los padres y familiares de la niña, pero aún así no podemos justificar semejante reacción ni mucho menos que las Autoridades no comprendan que si se quiere salvaguardar la integridad física y psíquica de los profesionales y el mobiliario del Hospital, se deben adoptar mecanismos que concretos para evitar situaciones como éstas, como lo son el refuerzo policial y una cantidad de efectivos acorde al flujo de gente que accede al Hospital como así también restricciones a los familiares limitando la cantidad de acompañantes por paciente”, manifiestó el sindicato a través de un comunicado oficial.