En tanto, Bagnato consideró que dieron “un gran paso”, y deseó: “Ojalá no tengamos que esperar 12 años para que las víctimas tengan los mismos derechos que tienen los delincuentes en la Argentina”. “Estas leyes no son para nosotros, son para todos los ciudadanos de bien. Nosotros ya perdimos, nuestros familiares no vuelven más. Estamos luchando para que a ustedes no les maten un hijo, un padre, o un hermano”, concluyó.