Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways ha sido secuestrado y desviado a Malta, confirmaron a Efe fuentes de seguridad libias.Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways con 111 pasajeros y siete tripulantes a bordo fue secuestrado hoy y desviado a la isla de Malta, según informa el diario local “Times of Malta”.

El portal de noticias del diario local afirma también que dentro del avión hay una persona con una granada, que ha realizado una serie de peticiones -no especificadas- a las autoridades, bajo amenaza de hacer explotar la nave.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016