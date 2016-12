La artista islandesa se refirió al lugar de la mujer en la música.



“Las mujeres en la música tienen permitido ser cantantes, compositoras y cantar sobre sus novios. Pero si cambian y empiezan a cantar sobre átomos, galaxias, activismo, sobre ritmos matemáticos o algo diferente a ser intérpretes cantando sobre sus amados, van a ser criticadas, los periodistas dirán que falta algo, como si lo nuestro fuera solo lo emocional”, escribió anteayer Björk en su página de Facebook.

El texto, que comienza con un saludo por el solsticio da cuenta de las críticas que recibió la artista islandesa unos días atrás, cuando se presentó un DJ set en el festival Day for Night, en Estados Unidos y fue criticada. “Algunos medios no pudieron comprender que no estaba actuando y concluyeron que «estaba escondiéndome detrás de una mesa». Mientras que a mis pares hombres no. Y creo que eso es sexismo y eso algo que no voy a dejar pasar”, escribió.

De todas maneras, Björk tiene una mirada positiva. “Sé que el cambio está en el aire. Estamos ya caminando en él… Hagamos de 2017 el año de la completa transformación. Por el derecho a a la variedad de todas las mujeres de aquí en más. Feliz Navidad”.