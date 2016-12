Una participante está muy ligada a su núcleo más íntimo. La otra es integrante de una de las familias más conocidas y poderosas del país.



Federico Hoppe y Chato Prada tiene unos cuatro meses para diseñar, entrevistar y cerrar contrato con las figuras que integrarán la larga lista de participantes del Bailando por un Sueño versión 2017. Aunque Marcelo Tinelli ya tendría en mente a dos personalidades que quiere, cueste lo cueste, en su pista.

¿De quiénes se trata? Una está muy ligada a su núcleo más íntimo, por no decir “intimísimo”. Es con quien comparte la cama casi todas las noches, porque ellos no viven bajo el mismo techo. Sí, se trata de Guillermina Valdes.

La mujer de Tinelli y madre de su último hijo, Lorenzo, suena como una de las candidatas más firmes. El Cabezón ya experimentó alguna vez eso de hacer participar a su esposa en el certamen de baile que conduce. Paula Robles, de hecho, estuvo en el 2007 y llegó a la final, aunque el título de campeón se lo llevó la pareja que encabezaba Celina Rucci.

¿Quién es la otra candidata? Naiara Awada, hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana, la Primera Dama argentina. Por ende, claro, pariente político del Presidente Mauricio Macri. “Este año me convocaron para el ‘cha cha cha’ de a tres, pero no pude ir. Si el año que viene me vuelven a llamar, seguro lo consideraré”, había expresado la joven actriz, a mediados de año.

Los que sí ya están confirmado son los campeones de la versión 2016: Pedro Alfonso y Flor Vigna. La dupla del productor y la gimnasta se llevaron el último lunes la corona y deberán defender el título el año que viene. Así lo exige el contrato.

Otros que dieron su palabra de regresar al show fueron el Polaco y Silenzi. “Voy a volver con Barby. Hay que sacarle el título a Peter. ¡Voy por la revancha!”, admitió el cantante una vez terminado el programa. “Es una linda competencia para divertirse, para pasarla bien y para que la gente del otro lado se lleve algo bueno”, sumó.

¿Alguien más? Sí, Federico Bal y Laurita Fernández. El conductor los tentó antes de pasarles su trofeo a Pedro y Flor. “Este año te luciste. ¿Te gustaría volver? ¿Le tengo que pedir permiso a Carmen (Barbieri)?”, bromeó Marcelo. “Vos me llamás y estoy. Así de fácil”, le devolvió el ex campeón del Bailando.

“Les agradezco por dejarnos entrar a sus casas todas las noches, es muy importante. Los quiero mucho a todos aquellos que nos ven y quienes nos elogian y critican nos hacen ser mejores personas siempre. Estamos muy felices y orgullosos de hacer este programa, que va a volver en su temporada número 28, aquí por la pantalla de El Trece, el 15 de mayo del año que viene. Y estamos muy felices de que eso suceda”. Así, con esas palabras, Tinelli se despidió el lunes. ¡Pero la historia recién empieza!