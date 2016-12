El joven de 16 años compartió en su cuenta de Instagram un escrito en el que narra su impotencia de ver llorar a su hermana.



El hermano de Barbie Vélez, Gonzalo Agostini (hijo de Nazarena Vélez con Daniel Agostini), escribió una carta en su cuenta de Instagram contando el dolor que siente su hermana desde la situación de violencia que vivió con su ex pareja Federico Bal. Hace diez días la Justicia había revelado las pericias del perfil psicológico de la joven dejándola en un situación adversa en su denuncia de violencia de género: “personalidad a predominio neurótico obsesivo, evoluciona organizada sobre una base narcisista, emocionalmente lábil, y altamente vulnerable a situaciones de alto estrés, fundamentalmente a aquellas que no le confirmen su autopercepción y su valía personal”, indica el documento forense.

Ante esto, el hermanito de Barbie, 16 años, decidió publicar su sensación ante los más de 43 mil seguidores que tiene en la red social de fotos. La carta lleva como título “La impotencia del dolor”, y allí comienza explicando que los famosos son sus padres y que él nunca interfirió en lo mediático. “Soy un pibe común que vive cerca del ruido pero sin sumarse a él”.

“Nada me revela y logra angustiar más que las lágrimas de una mujer. Hace meses veo el profundo sufrimiento de mi hermana Bárbara y en silencio y con la hombría de bien que mis viejos me criaron traté de acompañarle desde el respeto y el amor. Hoy nuevamente utilizando el respeto que me inculcaron, pido que dejen a mi hermana en paz”, agrega en uno de los párrafos.

“Esto es a favor de las millones de mujeres que fueron sometidas a una inimaginable humillación (piel de gallina), y encima sufren una injusta condena social y pública. ‘Que se joda por loquita, con razón le pego si es insoportable’, es como ver a mis amigos en minifaldas o sexies y justificar si alguien se quiere propasar con ellas”, continuó el joven. Y concluyó: “Dios y la Justicia tendrán la última palabra: pero mientras tanto no soporto más ver a mi hermana llorar”.