Ex directivos revelaron a la justicia que la empresa aportaba dinero para que el ex presidente mantuviera su influencia en el ámbito político local y latinoamericano.



Las revelaciones sobre la red de sobornos pagados por Odebrecht parecen no tener fin. La compañía brasileña habría financiado una cuenta del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva para que el popular líder del Partido de los Trabajadores (PT) se mantuviese influyente en la política tanto en el ámbito local como latinoamericano después de que dejó el poder en 2011, reveló ayer el diario Folha de S. Paulo.

La información tiene como base las declaraciones que brindaron a los fiscales de la Operación Lava Jato varios ex ejecutivos de Odebrecht, entre ellos el propio ex presidente ejecutivo de la compañía, Marcelo Odebrecht, preso desde el año pasado y condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel. Los empresarios firmaron a principios de este mes un acuerdo de delación premiada con la justicia brasileña para aportar más datos sobre cómo funcionaba el esquema de sobornos en Petrobras a través del cual, junto a otras grandes constructoras, se garantizaban contratos con la petrolera estatal.

Según datos a los que tuvo acceso Folha de S. Paulo, Odebrecht abrió una cuenta bancaria para Lula que era alimentada regularmente por el Sector de Operaciones Estructuradas de la compañía -fuente de todas las coimas que se otorgaron desde la empresa-, y era operada por el ex ministro de Economía (2003-2006) de Lula Antonio Palocci, luego elegido como jefe de gabinete de Dilma Rousseff (2011), y actualmente tras las rejas desde que fue detenido en septiembre pasado.

Según los relatos de los arrepentidos, la cuenta había sido bautizada como “Amigo”, y fue usada para financiar proyectos como la compra de un terreno donde sería construida la nueva sede del Instituto Lula así como para viajes del ex presidente a otros países latinoamericanos, en los que se buscaba mantener su influencia a través del apoyo a líderes izquierdistas de la región.

El diario señaló que mediante esa cuenta alimentada por Odebrecht también se financió eventos de campañas de otros aliados regionales de Lula, y citó como ejemplo un aporte de 2009 a la candidatura de Mauricio Funes en El Salvador, en la que trabajó el máximo estratega del PT, João Santana, también preso en el marco de las investigaciones del petrolão.

En la Argentina, Lula respaldó abiertamente la reelección de Cristina Kirchner en 2011, pero no participó de eventos de su campaña. En cambio, el ex presidente brasileño sí viajó a Buenos Aires para un acto proselitista de Daniel Scioli en septiembre del año pasado.

Consultados sobre estas nuevas acusaciones, el Instituto Lula afirmó que el ex mandatario jamás solicitó ninguna ventaja indebida, mientras que Odebrecht se negó a comentar la información y aclaró que colabora con la justicia.

Esta semana, la compañía llegó a un acuerdo con fiscales de Brasil, Estados Unidos y Suiza para pagar unos 3500 millones de dólares en multas por sus prácticas corruptas en 12 países, incluida la Argentina, donde habría abonado 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2007 y 2014 para obtener licitaciones de obras públicas.

El Instituto Lula rebatió las acusaciones de la justicia estadounidense, que lo vinculan al cobro de sobornos de Odebrecht. “El reportaje de Globo [que emitió una extensa nota sobre el tema] repite las mismas falsas denuncias que vienen haciéndose contra Lula en los últimos dos años”, apuntó en una nota.

“Una mentira será siempre una mentira, ya sea en portugués o en inglés”, agregó el comunicado.

En tanto, en las últimas horas Lula divulgó a través de las redes sociales un video con un saludo de fin de año en el que exhortó a un cambio de la política económica impulsada por el gobierno “golpista” de Michel Temer, llamó a sus seguidores a mantener la presión en las calles para que el presidente renuncie, y abogó por realizar elecciones directas cuanto antes.

“El país está parado y va a continuar parado si el gobierno no cambia la política económica. La Unión no puede invertir, las alcaldías no pueden invertir, los empresarios no están invirtiendo, los bancos no dan créditos y el pueblo no tiene dinero. O sea, ¿cómo es que puede funcionar la economía de este modo?”, se preguntó Lula en la grabación, en la que recordó los años de auge económico durante su gobierno (2003-2010). También afirmó que es posible que Brasil vuelva a crecer.

“Sólo puede hacer lo que estoy diciendo un presidente que tenga respaldo popular, y respaldo popular se llama voto en las urnas. Por lo tanto es necesario anticipar el proceso electoral. Es necesario que el pueblo vuelva a elegir un presidente por el voto directo para que se puedan hacer los cambios que Brasil requiere”, destacó el ex presidente en referencia a los comicios, que si no hubiera alteración del cronograma electoral deberían llevarse a cabo recién en 2018.

El impacto de las revelaciones en la región

Varios países investigan los pagos de sobornos admitidos por Odebrecht

Colombia

El secretario de Transparencia de Colombia, Camilo Enciso, afirmó ayer que un alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe fue quien recibió un soborno de 6,5 millones de dólares de parte de Odebrecht. “Pedimos a la justicia actuar con la mayor dureza”, agregó Enciso.

Perú

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, rechazó ayer haber estado involucrado en el pago de sobornos de Odebrecht hace más de una década cuando fue primer ministro, tal como indicó la firma constructora en una declaración; pidió una investigación

México

La Secretaría de la Función Pública de México (STF) y la petrolera estatal Pemex investigarán si la compañía brasileña, que admitió haber pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, también dio dinero a servidores públicos del país.