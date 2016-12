El acuerdo al que llegaron los científicos del Conicet y las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue hoy celebrado desde la cartera nacional, que se ocupó de resaltar que el Conicet tendrá en 2017 casi un 50% más de presupuesto que este año.



En un comunicado oficial del Ministerio que encabeza Lino Barañao difundido hoy, tras la aprobación del entendimiento en la asamblea de los científicos que derivó en el levantamiento de la protesta, se destacó que se llegó a “un acuerdo para atender el reclamo por los ingresos a la carrera de investigador”.

Sin embargo, la resolución del conflicto con los científicos no es el único elemento del comunicado, en el que se subrayó que el presupuesto para ciencia y tecnología aumentó. El documento está acompañado de un cuadro en el que se especificó que el presupuesto del Conicet pasó de $ 6.338,70 millones, en 2015, a $ 6.882,70 millones, en 2016, y que, en 2017, será de $ 10.262,62 millones, un 49,11% más que lo destinado a la estructura este año.

“Para el año 2017, el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional contempla un aumento de un 25,5% para las partidas del Mincyt y de casi un 50% para las del Conicet, aumentos superiores a los registrados para el ejercicio 2016”, señalaron desde ese Ministerio en un comunicado.

Al especificar sobre los fondos destinados al conjunto de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se subrayó que fueron aumentando: $ 10.949,30 millones, en 2015; $ 12.149,50 millones, en 2016, y $ 15.243,34 millones, para el año próximo.

El ministro Barañao, en declaraciones realizadas hoy a Radio Mitre, ratificó su continuidad en el cargo y aclaró que se necesita “hacer un uso adecuado de esta inversión, y garantizar que pueda contribuir al desarrollo del país”. Además, destacó que “el Conicet no es la única salida laboral” para los científicos. “No todos los egresados del Conservatorio Nacional entran al Teatro Colón”, graficó.

Ayer, luego de cinco días de ocupación pacífica, se levantó la toma del ministerio, tras un entendimiento entre el ministro Barañao y los científicos que reclamaban contra el recorte de un 60% en los ingresos a la estructura del Conicet.

En un acta compromiso se rubricó el acuerdo, que incluye la prórroga de la beca para los 343 postulantes a la carrera de investigador que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso, hasta el 31 de diciembre de 2017, y el otorgamiento, hasta la misma fecha, de 107 “becas extraordinarias” para los postulantes a la carrera recomendados y no seleccionados que no pertenecían aún al programa de becas del Conicet.

El acuerdo incluye también el inicio de “un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y técnica, las universidades nacionales y empresas”, para que “los postulantes recomendados y no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante el año 2017”, con tareas de investigación y la remuneración correspondiente a “la clase de investigador para la que fue recomendado”.

Además, el acta establece la creación de una comisión mixta para seguir “el proceso de articulación e ingreso de los postulantes no seleccionados”. Estará integrada por representantes de ATE, de cada agrupación de investigadores y becarios, del ministerio y del Conicet.