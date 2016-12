Durante la madrugada y primeras horas de la mañana cayó un promedio de 90 milímetros, según registro de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. El alerta vigente se cumplió tal como estaba previsto y se registraron tormentas eléctricas que han dejado a varios sectores de la ciudad sin luz.

Desde la madrugada la ciudad afronta lluvias intensas y tormentas eléctricas. Según lo registrado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, la cantidad de agua caída de 92 milímetros. Producto de estas condiciones se produjeron cortes de servicios eléctricos en algunos sectores de la ciudad y zonas de la costa santafesina. (Ampliaremos)

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica “probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Vientos leves a moderados del sector sur, con ráfagas aumentando temporariamente a regulares con ráfagas”. El tiempo inestable continuaría el martes, con probables lluvias y una máxima de 27°. Para el miércoles se espera una mejora, con cielo algo nublado y una máxima de 30°.

Precauciones en el tránsito

Se encuentra cortada la circulación en Avenida Freyre y Catamarca; y Av. Facundo Zuviría. Asimismo, se solicita circular por precaución en aquellos sectores que generalmente presentan inconvenientes temporales antes las lluvias.

Transporte Público

Línea 11, línea 13 ramal La Boca y línea 5, presentan inconvenientes. El resto de las líneas de transporte público funciona con normalidad, aunque las frecuencias pueden verse resentidas.

Recomendaciones

El Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente solicita que no se coloquen las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.