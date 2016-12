La secretaría de Protección Civil puso en marcha el protocolo de alerta en localidades del centro y sur de la provincia. El gobernador Lifschitz se comunicó con los mandatarios de municipios y comunas afectadas.



La secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado implementa desde un protocolo especial de alerta en toda la provincia en respuesta al informe del Servicio Meteorológico Nacional que pronosticaba lluvias y tormentas en el sur y centro de Santa Fe.

Desde el jueves pasado, la secretaría dio aviso a todos los organismos intervinientes en emergencias para que efectúen las previsiones pertinentes, así como también se contactó a las autoridades locales con el mismo fin. También se implementó el sistema de monitoreo permanente, a través de los distintos medios (imágenes satelitales, imágenes de radar, y comunicación directa con autoridades y referentes de cada localidad) con el objetivo de tener el seguimiento y cobertura de los eventos en todo el territorio provincial.

Al día de hoy, la secretaría de Protección Civil coordina acciones con las áreas intervinientes, con especial énfasis con los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Infraestructura y Transporte, contando con las recomendaciones e información de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

De este modo, y a partir de la emisión de diferentes alertas meteorológicos y avisos a corto plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Santa Fe en sus distintas zonas, se iniciaron los protocolos pertinentes.

Departamento General López

María Teresa: el fluido eléctrico se encuentra interrumpido. Se formó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la comuna encabezado por el director provincial de Protección Civil Zona Sur, Aldo Fabucci, y la presidente comunal, María Cristina Gómez.

Personal técnico del Ministerio de Infraestructura y Transporte informa que el canal sur sufre algún deterioro menor. Los canales funcionan, aunque al límite.

En el caso de registrarse más precipitaciones, se afectaría el casco urbano, por lo que se prepara la escuela con baño y cocina para evacuar unas 40 familias. Hasta el momento hay una familia evacuada y diez autoevacuadas.

Se asiste con bolsas para defensa y nylon para tapar los muebles, colchones, frazadas, chapas y bolsones de comida. Además, se coordina un fuerte trabajo de los bomberos de asistencia a las familias con defensas de bolsas de arena en los domicilios. El nivel del agua subió por el desagote de los campos.

Cafferata: la localidad se vio afectada por un fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento que provocó la caída de muchos árboles y columnas de servicios. La Empresa Provincial de Energía (EPE) está realizando el corte total del suministro eléctrico. No se registran daños en viviendas. Trabajan en conjunto la Policía y la Comuna. También se interrumpe el paso por la ruta 15 que comunica Cafferata con Chañar Ladeado por la caída de árboles sobre la calzada.

Sancti Spiritu: cayeron 110 milímetros de agua que dejaron como resultado la zona rural afectada y anegamiento del casco urbano.

Santa Isabel: se registraron personas autoevacuadas y la zona más afectada por el agua fue la entrada al pueblo.

Carreras y Labordeboy: se registraron 100 milímetros.

Chobet: se registran campos inundados.

Elortondo: cuatro casas padecen ingreso de agua.

Diego de Alvear: hubo dos familias autoevacuadas.

Murphy: se registran campos inundados debido a que el agua drena a la localidad.

Firmat: hubo lluvia durante toda la noche y se registraron dos casas con voladuras de techo cuya situación se está atendiendo.

Villa Cañas: se registra un corte casi total sobre la Ruta Provincial Nº 94.

Departamento Rosario

Álvarez: la mitad de pueblo se encuentra aislada por la crecida del canal local. Se dificulta la evacuación debido a la correntada de agua en las calles. En algunas viviendas ingresó agua hasta un metro de altura. El cuartel de Bomberos Voluntarios fue evacuado por ingreso de agua. El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, llegó hasta la localidad para conformar el Centro de Operaciones de Emergencia y coordinar las acciones de respuesta. Se convocó a la Brigada Provincial de Recate Acuático de Bomberos Voluntarios que efectuó el rescate de una persona con lesiones en una pierna que se encontraba dentro de su vivienda inundada y se la trasladó al Samco local.

Al momento de emisión del presente informe hay 100 evacuados distribuidos en tres centros. De mejorar las condiciones del tiempo, los mismos irán regresando a sus viviendas. Se coordina la asistencia del Estado provincial con colchones, frazadas, alimentos, bolsas y nylon. Las áreas pertinentes del Ministerio de Salud trabajan en el lugar.

Pérez: ante el anegamiento de los barrios La Palangana y 52 Viviendas se asiste con alimentos, bolsas, la puesta en funcionamiento de una electrobomba de 1.200.000 litros/hora y se reforzó con otra de menor porte.

Arroyo Seco: ocho personas del barrio Ombú permanecen evacuadas en el complejo Los Tiburones. Las estimaciones indican que el número de evacuados puede llegar a 50. Se encuentran anegados dos barrios cuyos vecinos se resisten a la evacuación, por lo que se monitorea y coordina la asistencia con colchones, frazadas y alimentos por parte del gobierno provincial.

Acebal: el domingo se registraron 250 milímetros que inundaron algunas viviendas con agua de cloaca. El camino que va desde el Cementerio hasta la ruta 14 se encuentra completamente anegado. No se registran evacuados. Se repartieron bolsas de arena.

Albarellos: el casco urbano no presenta problemas. Una sola vivienda registró entrada de agua pero el nivel ya descendió. El camino hacia la localidad de Uranga se encuentra interrumpido.

Fighiera: una gran masa hídrica baja de los campos pero, hasta el momento, se encuentra controlada la situación en el casco urbano.

General Lagos: el casco urbano presenta caída de árboles y voladura de estructuras metálicas que afectaron a una vivienda. En tanto se registran siete casas con voladura de techos. Se coordina la asistencia con chapas. No hay evacuados.

Piñero: ocho viviendas sufrieron el ingreso de agua pero no se registran evacuados.

Pueblo Esther: el arroyo se encuentra al límite de su capacidad. Se evalúa la posibilidad de acercar una bomba extractora pero solo preventivamente, ante el posible desborde de canales.

Villa Amelia: en el sector oeste, el agua ingresó en 150 viviendas. Diez personas fueron evacuadas en el hospital local y se estima que otras tantas se autoevacuaron.

Zavalla: la Ruta 33 presenta mucha agua y debió ser interrumpida la circulación en varios sectores.

Departamento Constitución

Pavón y Empalme Villa Constitución: sin evacuados hasta el momento. Desbordaron los arroyos Pavón y Constitución. La Ruta 21 se encuentra interrumpida por agua sobre la calzada. El acceso a Empalme por ruta 90 también está cortado.

Villa Constitución: en algunos barrios del casco urbano se observa agua en las calles pero no se registran evacuados.

Coronel Bogado: tránsito asistido por Ruta 90 hasta la altura de Santa Teresa, donde se encuentra interrumpido por agua sobre la calzada.

Departamento San Martín

Casas: cayeron 80 milímetros y la localidad se encuentra sin fluido eléctrico.

Crispi, Carlos Pellegrini, Las Petacas, Centeno y Castelar: se registraron entre 70 y 90 milímetros.

San Martín de las Escobas: llovieron 120 milímetros. Funciona una bomba de bajo levante drenando por sobre la Ruta 34, que tiene media calzada cortada.

Piamonte: se registraron 100 milímetros. El canal Sur se encuentra al tope de su capacidad.

El Trébol: se registraron 140 milímetros. Hay agua sobre las rutas 13 y 40s.

Departamento Castellanos

María Juana: cayeron 115 milímetros. Se encuentra conectada la bomba por agua en patios y calles. No hay agua en los domicilios.

Zenón Pereyra y Esmeralda: se registraron 100 milímetros.

Colonia Margarita: la situación se encuentra controlada y no hay evacuados. La comunicación se realiza por WhastApp ya que la localidad no tiene señal telefónica.

Eustolia: es asistida con agua potable y víveres ya que la localidad se encuentra inundada y los habitantes se niegan a dejar sus viviendas.

Departamento San Jerónimo

San Genaro: entre el domingo y el lunes se registró un total de agua caída superior a los 214 milímetros.

Centeno: un rayo ocasionó daños en el edificio de la iglesia local.

Larrechea: se cayó el techo del galpón comunal.

Puerto Gaboto: se produjo la voladura de techos de tres viviendas por lo que desde el gobierno provincial se asiste con chapas.

Departamento Las Colonias

Desde San Jerónimo Norte, aguas abajo, se instaló en la localidad de Las Tunas una bomba para acelerar la evacuación de aguas en planta urbana. No se registra agua en domicilios por lo que se toman medidas preventivas.

Asistencia continua

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se comunicó con los intendentes y presidentes de comuna afectados por las lluvias para conocer las necesidades de cada una de las localidades.

Ante este panorama, desde el gobierno provincial se continúa con la asistencia de las localidades afectadas a través de monitoreo permanente de la evolución de los fenómenos meteorológicos. Además, sigue vigente el alerta Nº 11 para el centro-norte de la provincia.

Informe del Servicio Meteorológico Nacional

Las mencionadas acciones se llevaron adelante en respuesta al informe del Servicio Meteorológico Nacional que pronosticaba que “a partir del jueves 22 y al menos hasta el lunes 26 inclusive, la zona central del país será afectada por lluvias y tormentas con períodos de mejoramientos temporarios. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros esperándose los valores más importantes durante el día 25 de diciembre en el sur y centro de Santa Fe”.