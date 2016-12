Así lo manifestó el diputado nacional, Mario Barleta tras la salida del ministro de Hacienda de la Nación. En este aspecto expresó que “hubiese preferido la continuidad”.

Ayer, la noticia que sorprendió al país fue el paso al costado que dio el ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay. El mismo, según se supo habría sido a pedido del propio presidente, Mauricio Macri. En este aspecto, quien expresó su postura de acuerdo a la salida y las tareas realizadas mientras duró su mandato fue el diputado nacional por Santa Fe, Mario Barletta. En diálogo con LT10, el legislador manifestó que “la tarea de Prat Gay al frente del ministerio de Economía fue muy buena”.

“Recordemos que salió del default, del cepo cambiario, arregló con lo holdouts. Yo no creo que el cambio tenga que ver con las políticas económicas. Yo creo que hay una diferencia de criterios sobre cómo llevar adelante el plan económico. Yo pienso que no habrá cambios del rumbo económico. Entiendo que habrá ajustes y correcciones pero no cambios importantes”, aseguró Barletta tras destacar los puntos importantes del ministro, durante la gestión.

A nivel partido, fue consultado sobre si el radicalismo avala este cambio, y en este sentido, Mario Barletta opinó que todos entienden que esta es una decisión que está en manos del presidente. “Yo pienso que Prat Gay se debería haber quedado al frente de Economía porque nos da mucha tranquilidad su capacidad y su predisposición al diálogo”, dijo el legislador.

Por último, el diputado nacional de la UCR remarcó que “yo pienso que hubo un exceso de optimismo en el Gobierno sobre la reactivación económica. También, es verdad que se encontraron con una realidad peor a la esperada. Esperemos que en el 2017 la economía encuentre un mejor rumbo. Para una reactivación real necesitamos inversión y seguridad jurídica”.