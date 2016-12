El ex manager de la modelo aseguró que ella y su marido lo “defraudaron”.



Pancho Dotto arremetió contra Valeria Mazza y Alejandro Gravier, y aseguró que tanto ella como su marido lo “defraudaron” y se quedaron con contratos “que habían firmado conmigo”.

En diálogo con “Informadísimos” por Magazine, el manager de varias de las modelos más top del país repasó su carrera, y contó que perdió muchísimo dinero.

“Si hubiera tenido un resarcimiento económico desde Valeria Mazza hasta Liz Solari lo mínimo que tendría sería un helicóptero importante”, afirmó Dotto.

Y lanzó: “Imaginate, lo de Valeria fue tremendo: ellos se quedaron con contratos que habían firmado conmigo”.

“Ellos”, claro, son la modelo y su marido. “Yo creo que el mentor de todo fue el marido, después es lo que se dice siempre, por algo están juntos”, sostuvo el ex manager de la rosarina.

Asimismo, manifestó que no tiene relación con la pareja, y reveló que tienen “un gran tendal de gente que han dejado lastimada, y el primero fui yo”.

“Yo tengo todo documentado, les podría haber hecho juicio en su momento pero no quise, y ya prescribió todo. Que sean felices pero no conmigo. Que sean felices, pero yo no comparto nada más con ellos”, completó.

Por otro lado, Dotto se deshizo en elogios para Pampita: “Desde que la descubrí hasta el día que dejó de trabajar conmigo, fue un suceso y lo sigue siendo. Es como un volcán. Siempre está como explotando”.