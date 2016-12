La convocatoria de la última edición de Diseña Santa Fe rondó las 100 mil personas, marcando un nuevo récord en la feria organizada por el Gobierno de la Ciudad.



Con la participación de 271 marcas, se desarrolló entre el 15 y el 23 de diciembre la novena edición de Diseña Santa Fe. Una vez más, el Centro de Convenciones Estación Belgrano albergó esta propuesta que implicó el trabajo de 594 personas que estuvieron durante este año abocadas al diseño y realización de producciones innovadoras en los rubros indumentaria, accesorios, gráfica aplicada, objetos, editoriales y sellos discográficos. Fueron más de 90 mil los vecinos y público de la región que recorrieron los stands en busca de sus regalos para estas fiestas.

La propuesta se desarrolló además, en paralelo con la segunda edición de la Muestra y Tienda de Arte en Pequeños Formatos, en el Centro Experimental del Color; la Muestra Anual del Taller de Cerámica de la Guardia, los salones de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, la exposición de trabajos finales de la cátedra Morfología II de la Licenciatura en Diseño Industrial (FADU-UNL), y la Muestra Colectiva del Grupo Fotomovida.

La Feria formó parte del Programa “Santa Fe de Compras”, que promociona a la capital provincial como polo de compras en la región, articulando promociones en paseos peatonales, avenidas y centros comerciales a cielo abierto.

Economía creativa

“Vivimos la más hermosa de las Diseña Santa Fe, y no lo decimos nosotros sino la gente que nos visitó”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Patricia Pieragostini. “Fueron cerca de 100 mil personas que concurrieron a la Feria durante estos nueve días y esto nos llena de felicidad porque es la devolución que tenemos tanto de los diseñadores como de quienes nos visitan y eligen este lugar para hacer las compras navideñas”. En esa línea destacó en particular las visitas del subsecretario de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de la Nación, Andrés Gribnicow, y del responsable del Sector Diseño de la cartera nacional, Germán Lang: “quedaron gratamente sorprendidos porque no hay antecedentes de una feria como esta en el interior del país, por la cantidad de stands y calidad de las producciones”.

En el balance de esta edición, la funcionaria consideró que “este proyecto implica una plataforma para otras acciones que realizamos durante el año, como el fortalecimiento de la asociatividad entre los diseñadores, capacitaciones y profesionalización para mejorar cada año el desarrollo de los productos, las posibilidades de interactuar con otros diseñadores del país, la Tienda Virtual (www.santafeciudad.gov.ar/blogs/disena/) que crece cada año, y las capacitaciones para e-commers a través de la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico. Lo que vemos durante estos nueve días es la condensación de un trabajo que hicimos durante 2016, y desde hace nueve años”. Más adelante mencionó como ejemplo la asociación entre marcas, la apertura del local Casa Abierta en el Mercado Norte, que reúne a HUE, Kosiak y Diana Asoli: “tendemos hacia ese tipo de experiencias, porque a partir de que se abren esas tiendas de diseño, los proyectos se hacen más sustentables y sostenibles en el tiempo”.

Rumbo a los 10 años

“En 2017 Diseña Santa Fe cumple 10 años y será un momento para asumir nuevos desafíos en la puesta de la Feria y para acciones que nos vamos a dar en estos tres años de gestión que tenemos por delante, con un plan de desarrollo a mediano plazo”, planteó a futuro Pieragostini, y mencionó a modo de ejemplo la potencialidad del sector gourmet vinculado al diseño, fortalecido este año en la puesta del patio de comidas, también elogiada por los visitantes: “Germán Lang señaló en su visita que una de las líneas fuertes de trabajo es el diseño vinculado a la gastronomía. Santa Fe tiene un cluster de cerveceros, y emprendimientos gourmet que participan en la Feria. Esa será una de las líneas que vamos a fortalecer, pensando también en La Verdecita, que se desarrolla en el Mercado Progreso, nuestro espacio de referencia para la industria creativa donde se realiza la feria de diseño cada domingo, la programación que siempre acompaña a Diseña Santa Fe y los stands de diseño vinculados a gastronomía. Tenemos muchos ejercicios en gestionar transversalmente las áreas y poner en relación las diferentes acciones”.

“Como siempre conversamos con el intendente José Corral, nuestra Santa Fe Polo de Diseño se instala en la región; y también podemos decir que a nivel latinoamericano porque a través de Mercociudades una de las buenas prácticas que se han destacados es precisamente Diseña Santa Fe. Durante la Cumbre compartimos esta experiencia con distintas ciudades latinoamericanas que están mirando este proyecto como antecedente de importancia para replicar en otras ciudades”, finalizó la secretaria de Cultura.