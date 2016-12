El presidente de Colón habló sobre la decisión del uruguayo de dar un paso al costado y adelantó que hay dos jugadores con los que están negociando y espera que se concreten.

José Vignatti, presidente de Colón, habló con Diez en Deportes por LT10 antes de la Asamblea que se realizará en el club y comenzó hablando de la renuncia de Paolo Montero y manifestó: “Fue una sorpresa total porque dos días antes de ir a Buenos Aires para el último partido con Boca estuvimos reunidos y acordamos todo lo inherente a la pretemporada. Nos cayó mucho de sorpresa esta decisión, pero hoy parece que las cosas están así y parece que hay que aceptarlas”.

“Lo concreto nos avisó que quería dar un paso al costado porque tenía otras posibilidades, le dijimos que esto era muy simple que presente la renuncia y Órgano Fiduciario es lo que está decidiendo, otras cosas no se puede hablar hasta que no se concrete ese paso. A esta hora de la tarde no tenemos ninguna novedad por lo que Montero sigue siendo el técnico. Esperemos que lo que se dijo ayer (por el domingo) se cumpla, esta situación no daba para más. Lo que le dijimos fue concreto, que si no quería seguir que presentara la renuncia ya que nosotros estamos bajo la órbita judicial, a diferencia de otros clubes, y tenemos que dedicarnos a la parte deportiva y lo económico se basa en aprobaciones o desaprobaciones del Órgano Fiduciario”, dijo.

“A la pretemporada en Uruguay la cancelamos, tenemos que tomar una decisión en esta semana para ver qué es lo que sucede. Hay que tener paciencia y esperar a ver qué pasa”.

Sobre la llegada de Javier López a la coordinación de inferiores, dijo: “Está confirmado su retorno. Por un pelito se nos escapó otro colonista (Mario Sciacqua) pero fue para mejor porque tiene mejores oportunidades pero siempre estuvo en nuestra mente de estar en la cúpula de las inferiores, pero le salió una posibilidad de Primera. Era un paso importante que íbamos a dar pero también dimos otro importante”.

También se refirió a la situación de Cristian Guanca en Emelec y dijo: “Seguramente esta semana habrá novedades. Es un temita a resolver entre el jugador y el equipo donde estuvo jugando esta temporada y nosotros estamos expectantes, ya que se pueden dar una serie de pasos y estamos esperando a que esto suceda”.

En cuanto a las cuestiones a tratar en la Asamblea, y sobre si pediría un recorte en su mandato, dijo: “En un año hubo dos comisiones, no sé ni cuánto dura el mandato. No es el problema de hoy, nuestro problema es sacar a Colón adelante, estamos trabajando bien y tenemos la esperanza de sacarlo adelante y que vuelva a ser lo de antes”.

“En la Extraordinaria se resolverá que los socios adherentes pasen a ser activos y que todos tengan la posibilidad de votar”, dijo en otra parte del diálogo con LT10.

Y sobre el técnico que irán a buscar, dijo: “Dentro de la cabeza uno está imaginando cosas, pero hay que dar los pasos correspondientes, tratar de ser cautos y ser muy cuidadosos en estos detalles porque se juegan muchas cosas en esos detalles”.

Además, sobre los refuerzos dijo: “Nosotros aunque muy pocos lo crean la palabra es muy importante. Nosotros ya estábamos negociando con dos jugadores que los había elegido el técnico anterior, nosotros con las negociaciones seguimos adelante y esperemos que se concreten. Más allá del cambio de la conducción técnica uno sabe donde hay que remendar, son necesarios los refuerzos”.

En tanto, desde Rosario se menciona que Paolo Montero pediría a Nicolás Silva, dijo: “Eso ocurrió, pero ni Montero se desvinculó de Colón y tampoco está en otra institución, eso sería poner el carro adelante de los caballos y eso no creo que sea conveniente”.