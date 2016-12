Ocurrió en el pueblo de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh. Descarrilaron 14 vagones del tren expreso Sealdah-Ajmer, que cubre la ruta entre Bengal del Oeste y el de Rajasthan.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu

Al menos dos muertos y 40 heridos dejó un accidente ferroviario que ocurrió este miércoles en el pueblo de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh, India.

El siniestro sucedió cerca de la estación de Rura a las 05:30 (21:00, hora en Argentina), cuando descarrilaron 14 vagones del tren expreso Sealdah-Ajmer, que cubre la ruta entre Bengal del Oeste y el de Rajasthan.

Dos cuerpos sin vida fueron rescatados de entre los vagones destrozados, y los heridos internados en un hospital cercano.

Visuals of #SaeldahAjmer Express train which derailed between Rura-Metha near Kanpur. 2 dead, 28 injured. Rescue and relief ops underway pic.twitter.com/T4O3je12xI

— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2016