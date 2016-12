La periodista concedió un móvil para hablar de su bebé, Roque, y de su pareja, Leo Squarzon. Pero le preguntaron sobre Luli, ¡y fue muy dura! La réplica no tardó en llegar. ¡Y fue peor…!



La vieja pelea entre Luciana Salazar y Amalia Granata acaba de registrar un nuevo episodio, originado a raíz de fuertes declaraciones de la ex novia de Martín Redrado sobre la actual pareja del economista. Luego de sostener que el noviazgo “no da para más”, Granata argumentó que Redrado “siente culpa por ella: busca ser mamá, pero él no tiene ganas de formar una familia”. Pero eso no fue lo único que dijo, claro…

Pues bien, minutos después Luciana -¿quién se encuentra en crisis con Martín?- le respondió por Twitter. “¿Hay necesidad de cuando recién tuviste un hijo (que debe ser lo más maravilloso del mundo), de salir a hablar de otra pareja (sin saber nada)?”, se preguntó Luciana, sin nombrar a su archienemiga. Y cerrando su reflexión con un tremendo calificativo: “Resentida”.

El mensaje deja varias lecturas, entre líneas. La más obvia: aquello de que un bebé “debe ser lo más maravilloso del mundo” demuestra sus ganas desbordantes de convertirse en madre. La otra: con lo de resentida, ¿se referirá a que la relación de Granata y Redrado se terminó pese a ella no lo quería así?

Como fuera, lo dicho: acabamos de presenciar un nuevo episodio de una vieja pelea.

Y lo indudable: no será el último.