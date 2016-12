El magistrado radicó la denuncia ante una comisaría y la investigación quedó a cargo de Claudio Bonadio.



El fiscal federal Eduardo Taiano denunció haber recibido una amenaza telefónica que podría estar vinculada a su trabajo en la causa por que investiga la muerte del ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman.

Así lo dejó asentado en una denuncia hecha ante la Comisaría 17 de la ciudad de Buenos Aires, cuya investigación recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el titular de la fiscalía federal número 3 recibió una llamada en el aparato móvil que usa únicamente para comunicarse por motivos privados y una voz masculina le advirtió: “Dejate de joder con los judíos que te vamos a hacer mierda”.

También lo amenazó mencionando varios detalles de la vida particular de su hijo, para dar a entender al funcionario del Ministerio Público que conocía los movimientos del joven y los posibles lugares y momentos en que eventualmente podrían interceptarlo.

Taiano investiga desde octubre las circunstancias de la muerte de Alberto Nisman, ante la posibilidad de que su deceso -con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento- haya tenido relación con su actuación en la causa por el atentado terrorista a la AMIA.

La causa tiene 14 mil páginas y arrancó en el fuero ordinario, pasó al federal, volvió al Palacio de Justicia y definitivamente quedó en Comodoro Py, en el juzgado federal de Julián Ercolini.

Nisman fue encontrado con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero.

El fiscal requirió que se abra una investigación penal contra el secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, por el operativo realizado en el departamento en que apareció muerto Nisman, así como contra el ex juez y la ex fiscal del caso, Manuel de Campos y Viviana Fein y los agentes de la Policía Federal y la Prefectura Naval que tomaron parte del operativo.

Ayer, de hecho, el juez federal Julián Ercolini hizo lugar a una denuncia del fiscal Taiano y ordenó cruzar los teléfonos del ex jefe del Ejército, César Milani; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez y Sergio Berni, entre otros, para determinar con quiénes se comunicaron antes, durante y después del hallazgo del cuerpo de Nisman.

Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner, a funcionarios y allegados, de haber encubierto a Irán en la voladura de la mutual judía. Hasta ahora el único imputado es el técnico informático Diego Lagomarsino, contratado entonces en la fiscalía de la causa AMIA, por haberle prestado a Nisman el arma de la que partió el disparo que lo mató.