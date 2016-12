Medios de capital federal apuntan que el DT del Globo, Juan Manuel Azconzábal, pidió explícitamente un centrodelantero y la prioridad es Fernando Zampedri (Atlético Tucumán), aunque el plan B sería Sungui. También Peñarol de Uruguay lo sigue de cerca

Los principales equipos de Buenos Aires comienzan a armar su planteles de cara a la temporada 2017 y, por ello, los llamados y los sondeos por diferentes jugadores es incesante, aunque las concreciones son muy pocas.

En Colón hoy la preocupación máxima pasa por encontrar al entrenador que reemplace a Paolo Montero, donde el rosarino Mariano Soso, reciente campeón con Sporting Cristal de Perú, estaría en la puja, máxime si se tiene en cuenta que el presidente, José Néstor Vignatti, viajó a ese país. Pero a la par, se están buscando los tres refuerzos disponibles, uno más de lo permitido por la lesión de Tomás Sandoval, que evoluciona de su traumatismo de cráneo.

Se sabe que Gabriel Gudiño, volante derecho de Atlético de Rafaela, reconoció que se comunicaron con él, pero a decir que verdad aún no pasa nada. El También se pretende un defensor (que sería un lateral izquierdo) y un delantero.

El nombre del paraguayo Salustiano Candia sonó fuerte en las últimas horas, aunque todavía no prosperó. Todos detalles característicos del mercado de pases, ni hablar con la dura economía por la que atraviesan los clubes. También circula la versión que el arquero Jorge Broun estaría dentro de una lista de Boca.

Al fin y al cabo, poco se habla de las posibles salidas. Por lo que se puso saber, Clemente Rodríguez se iría, además de la rescisión de contrato con Walter Acuña. Pero apareció un equipo de Capital Federal que pretende sumar a un atacante y tiene en carpeta a Ismael Blanco. Ese es Huracán, cuyo entrenador, Juan Manuel Azconzábal, le solicitó a los directivos fortalecer la ofensiva y uno de los apellidos es el de Fernando Zampedri de Atlético de Tucumán. Esto tiene que ver, claro, con que lo dirigió durante su estadía en el Decano. En caso de no ser posible, el plan B sería Sungui, aunque daría la sensación que no se daría, ya que el Sabalero no tendría pensado dejarlo ir. También Peñarol de Uruguay habría puesto sus ojos en el ariete rojinegro.

Las horas y los días pasan y las versiones son cada vez mayores, pero las realidades totalmente opuestas. Hasta que no exista confirmación, nada está dicho.