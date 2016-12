La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) confirmó haber sido víctima de importante ciberataque contra su infraestructura informática. Hackers rusos estarían detrás de la incursión ilegal.



“A principios de noviembre, la OSCE se dio cuenta de un importante incidente de seguridad informática, que puso en peligro su red de ordenadores”, explicó una portavoz de la organización, con sede en Viena. La organización regional de seguridad, a la que pertenecen 57 países de América del Norte, Europa y Asia Central, confirmó así una información que publica hoy el diario francés “Le Monde”.

El rotativo parisino asegura, que de acuerdo con los datos aportados por un servicio occidental de información, Rusia podría estar detrás de este ataque, algo que la propia OSCE no confirmó hoy. “Como en todos estos casos, no es posible determinar con un cien por ciento de certeza la identidad de los atacantes”, se limitó a decir la portavoz.

El funcionamiento de la OSCE, especializada en misiones de paz y seguridad en Europa y Asia Central, no estuvo nunca afectado por el incidente, aseguró la portavoz. “La OSCE pudo funcionar, ya que la red de sus ordenadores no fue interrumpida por el ataque”, explicó la portavoz de la organización, a la que pertenecen potencias como Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y también España.

¿Atacan, de nuevo, los hackers rusos?

Según Le Monde, el responsable del ataque sería el grupo de “hackers” rusos APT28, el mismo que supuestamente atacó en octubre los servidores del Partido Demócrata en Estados Unidos antes de las pasadas elecciones presidenciales.

La OSCE, cuya presidencia de turno pasa este fin de semana de Alemania a Austria, es una organización que tiene sus raíces en el diálogo entre los bloques enfrentados de la Guerra Fría.

De hecho, es el único foro internacional, aparte de la ONU, en el que coinciden actualmente Rusia y Ucrania. Estos dos países están enfrentados por el movimiento secesionista pro-ruso en el este de Ucrania y por la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014. Cientos de observadores de la OSCE se encuentran Ucrania para supervisar el débil alto el fuego entre las partes enfrentadas.