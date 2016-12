La Justicia consideró que no hay elementos para concluir que fue el autor intelectual de la muerte de Forza, Bina y Ferrón, figura que se le imputan.



La Justicia dictó falta de mérito a Ibar Esteban Pérez Corradi, uno de los sospechosos del Triple Crimen de General Rodríguez, y el acusado de ser el autor intelectual de los homicidios de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Esto significa que no hay elementos suficientes para sostener la hipótesis de que fue el autor intelectual de los hechos que le imputan.

Los tres empresarios dedicados a la farmacéutica desaparecieron el 7 de agosto de 2008 y fueron encontrados sin vida una semana después al costado de un camino en General Rodríguez, al oeste del conurbano bonaerense. El contexto: la causa llamada “ruta de la efedrina”, que investiga el destino de esa sustancia y tiene a Párez Corradi en la mira como uno de los principales proveedores.

El fallo, a cargo de la jueza María Romilda Servini explica por qué no hay elementos suficientes para sostener la acusación. “El cuadro probatorio existente, no permite procesar o sobreseer al encausado, fundamentalmente en virtud de prueba pendiente de producción, en gran medida relacionada con las citas de la indagatoria”.

Pérez Corradi permanecerá en prisión preventiva a pesar de este fallo, que lo beneficia. El acusado estuvo prófugo entre 2012 y 2016, y fue luego capturado en la triple frontera. Corradi fue empleado del Banco Nación antes de convertirse en empresario farmacéutico y empezar a vincularse con la efedrina.

Corradi también tiene sobre sí una acusación en torno a narcotráfico en Estados Unidos, que llegó a pedir la extradición.

El triple crimen: el rol de Pérez Corradi

Los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina se habían reunido en un supermercado en Sarandí (Avellaneda), y fueron encontrados luego asesinados, con quemaduras y signos de torutras en General Rodríguez. La viuda de Forza fue quien apuntó a Pérez Corradi como el autor intelectual del crimen.

Tanto Forza como Ferrón proveían a un laboratorio en Ingeniero Maschwitz para hacer drogas ilegales, y, por un dinero que le adeudaban a Pérez Corradi, se cree que diseñó el asesinato de las tres víctimas. Cristian Lanatta, Martín Lanatta, Víctor Schilacci y Marcelo Schilacci fueron detenidos y condenados a cadena perpetua por los asesinatos.

Quienes encontraron en Corradi el móvil del triple crimen fueron el fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, Juan Ignacio Bidone y el fiscal de juicio Marcela Falabella. Para la fiscalía de Investigaciones Complejas de Mercedes, el vínculo de Pérez Corradi con Martín Lanatta era cercano “desde lo comercial, lo societario y también lo telefónico”.

Pero además Corradi enfrenta una causa por tráfico de sustancias para elaborar drogas. El pasado octubre, Servini procesó a Pérez Corradi al considerar que traficó ilegalmente 14 toneladas de efedrina en el lapso de un año. Además, dictó la prisión preventiva y ordenó un embargo de 98 millones de pesos.

La causa por las irregularidades en la venta de medicamentos en donde Pérez Corradi está procesado por encubrimiento de lavado de dinero se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello.