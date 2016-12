Lo expresó el director del hospital de Niños, Osvaldo González Carrillo, al ofrecer un panorama de la cantidad de ingresos por casos de violencia durante 2016.

Osvaldo González Carrillo (LT10)



El director del hospital de Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, dio cuenta del ingreso de chicos como consecuencia de hechos de violencia durante 2016. Según estadísticas que comprenden hasta el mes de noviembre, “estaría igual que el año pasado. Lo que sí podemos decir es que fueron menos graves, menor cantidad de fallecimientos de los pacientes ingresados”.

En comunicación con LT10, el profesional precisó que en 2015 se registraron 41 pacientes con heridas de arma de fuego y este año son 37, a lo que le falta contabilizar los casos correspondientes al mes de diciembre.

Sobre los heridos de arma blanca, el director indicó que “son muchos menos. Hasta noviembre son siete y el año pasado hubo nueve en todo el año”.

González Carrillo evaluó, además, que “hubo dos años, por los cuales estuvimos muy preocupados porque habíamos visto un incremento muy grande de heridos de arma de fuego. Fueron 2013 y 2014. En 2014 hubo 67 chicos con heridas de arma de fuego. El año pasado y este estuvimos más contentos porque disminuyó la cantidad y la gravedad”. No obstante, recalcó: “Igualmente, un chico herido por arma de fuego es mucho. A esto tendríamos que bajarlo más. No tendríamos que tener chicos heridos de arma de fuego; es más, hasta 2010 no llevábamos estadísticas”, definió.