Ocho instituciones de la ciudad recibieron anafes y hornos. Durante la entrega la intendenta resaltó la permanente actitud solidaria de la empresa, que fue una de las fundadoras de la FIAR.



La intendenta Mónica Fein, junto a la secretaria de Desarrollo Social, Laura Capilla, participó en la mañana del jueves 29 de diciembre del acto de entrega de anafes y hornos destinados a ocho centros comunitarios de la ciudad. Los elementos fueron donados por Fornax SRL, empresa local dedicada a la fabricación de productos vinculados con la actividad gastronómica, cuyo titular, Carlos Rivero, presidió la ceremonia que tuvo lugar en las instalaciones de la firma ubicadas en Rueda 1540.

“Carlos nos contó que cuando ve en los medios que hay gente solidaria que trabaja en malas condiciones él envía equipamiento para poder ayudarlos. Él tiene un corazón sumamente solidario y nos dijo que si todos aportamos un poquito todos podemos estar mejor; es un ejemplo”, refirió la intendenta y mencionó que pensaron en hacer la actividad en esta empresa familiar “para que vean que hay mucha gente comprometida para que las cosas salgan adelante. Solamente queremos decirle gracias y mostrarle que hay mucha gente que trabaja y hoy lo hará mejor”.

Asimismo, Fein insistió en que “nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Social, sólo hicimos el contacto y la iniciativa fue de Carlos”, a la par que subrayó: “Tener empresarios como él en la ciudad nos llena de orgullo y esperamos se contagie en otros, porque todos podemos”.

Por su parte, el titular y fundador de Fornax manifestó: “Uno ve las necesidades de la gente; desde distintos puntos del país siempre nos piden alguna donación, centros comunitarios, iglesias, y siempre tratamos de colaborar”.

“Nos sorprende que gente humilde, con lo poco que tienen, inviten a otros a comer con elementos rudimentarios, cocinas viejas, cocinas chicas, que no entran las cacerolas, y yo siempre digo: si uno puede hacerlo, porqué no lo va a hacer”, aseveró Rivero y agregó: “Tiene un costo, pero influye más lo que uno ve, las necesidades que pasa mucha gente y que uno no las pasa, y eso me decidió a realizar este aporte, que hacemos hace años”. Luego, contó que se reunió con la intendenta Mónica Fein para decirle que pensaba hacer este reconocimiento para muchos centros comunitarios “y entoncen acordamos hacer esta acción, y el municipio en base a las necesidades eligió las instituciones. Tratamos de devolver lo que recogemos”, aseguró.

El empresario relató, además, que comenzó con su actividad “de muy pequeño, recorriendo el país, fabricando, innovando, mejorando”. También recordó que en breve festejará los 40 años de su firma, que hoy emplea a cerca de 60 trabajadores. “En un momento muy duro del país, apostamos a mantener la fuente de trabajo de nuestra gente”, afirmó.

Más tarde, les dio la bienvenida a los representantes de los centros comunitarios beneficiados. “Me alegro mucho que hayan venido, ustedes hacen una tarea muy loable, por eso quise colaborar. Espero los disfruten”, expresó y pidió a sus hijos preparse para seguir aportando a otras organizaciones.

Sobre Fornax

Fornax SRL es una firma local dedicada a la fabricación de productos vinculados con la actividad gastronómica y destinados a equipar bares, hoteles, restaurantes y hospitales y cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en Rueda 1540, en el Distrito Centro.

La empresa fue fundada en 1978 y cuenta con una planta de producción que posee una superficie de 5.600 m2, repartidos en líneas de producción, montaje, cabinas de pintura, departamento de diseño, depósito y oficinas administrativas. La capacidad instalada es de 10.000 productos/año, que puede ser incrementada por la versatilidad de sus sistemas productivos. Sus productos se venden en todo el país y países limítrofes.

Fornax fue pionera en la organización de la primera Feria Internacional de Alimentación de Rosario (FIAR) en 1998, y continúa participando de ella.