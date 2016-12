Este 31 de diciembre, trabajarán hasta las 22. Luego habrá un paréntesis hasta la 1 del 1º de enero.

Francisco Aiello (LT10)



Como en cada festividad de fin de año, la demanda de taxis se incrementa y por esa razón desde la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe se planteó de qué manera trabajará el sector este 31 de diciembre. “El servicio de Radio Taxi va a trabajar hasta las 22, normalmente. Después habrá un paréntesis hasta la 1 de la mañana del 1º (de enero) y ya arrancaría normalmente el servicio”, precisó Francisco Aiello, presidente de la entidad, al ser consultado por LT10.

En cuanto al servicio propiamente dicho, el dirigente esgrimió que se procura que “un grupo esté una fecha con la familia y otro grupo le toque otra fecha”. No obstante, subrayó las dificultades que genera la falta de expendio de GNC. “Al no haber estaciones de servicio –fundamentó–, hay autos que no andan con el sistema de nafta. Ya los últimos años, este tema está complicando”.

Al mismo tiempo, Aiello reconoció que “la demanda supera la oferta”. “Lo que le decimos a la gente –expuso– es que nos tenga paciencia y que insista en llamar porque en algún momento se va a atender. Tenemos un sistema informático que es automático y por eso, a veces, no toma los teléfonos porque, en determinado momento, cuando hay muchos viajes acumulados hace un corte automático y después vuelve a tomarlo”, explicó. Y agregó que si lo habitual es una demora de nueve minutos, por estas fechas puede ser de 20 minutos.