La comedia romántica y un final con sorpresa.



El ejercicio de hacer la remake de una serie extranjera, nunca se sabe qué resultado dejará. La niñera, con Florencia Peña y Boy Olmi, tuvo un éxito moderado pero efectivo. Casados con hijos, también con Peña junto a Guillermo Francella, funcionó más por la simpatía de sus protagonistas que por la fidelidad que guardaba con la obra original, mientras que otras como Hechizada (¿adivinen con quién? Exacto, con Florencia Peña) fue un intento fallido. Y a esa lista se agrega Loco x vos, traslación de Mad about you, esa gran sitcom matrimonial con la que Paul Reiser y Helen Hunt definieron qué significaba el estar en pareja en la era pre internet. El éxito de aquella comedia, tenía que ver ante todo con la dinámica de los protagonistas y esa sensación de “pareja normal” que tan bien construyó la ficción y con la que era tan fácil empatizar. Y la versión local de la sitcom, que se propuso emular aquel éxito, terminó ayer su primer año al aire.

Ruptura y reencuentro

El último episodio comienza con Pablo (Juan Minujín) y Nati (Julieta Zylberberg) atravesados por la peor de sus crisis: él se sintió atraído por otra mujer, mientras que ella no pudo evitar besar a Fede (Tomás Fonzi), un compañero de trabajo. Nati confiesa su momento de debilidad, y esa verdad detona la bomba que los lleva a una intensa discusión. Ya en la fiesta de compromiso de Vero (Agustina Lecouna), ambos se reencuentran pero Pablo la ignora. Cuando la situación no da para más, los dos se van en medio de una pelea, y en una plaza tienen una charla que deriva en la temida ruptura. Ellos se lamentan por ser un cliché, por tener problemas normales, y por la ansiedad de un embarazo que no llega. Finalmente y luego de una larga discusión, la pareja coincide en que las cosas no están funcionando, y cada uno sigue un camino distinto. Pablo camina solo por las calles de Buenos Aires, hasta que vuelve a su departamento. Allí la encuentra a Nati dormida, y lo que parecía una crisis imposible de solucionar, se resuelve simplemente con un beso y la promesa de estar juntos para siempre.

Final con sorpresa

Afortunadamente Loco x vos logra el objetivo principal: conseguir mostrar una pareja común y corriente, con sus miserias y sus alegrías. En ese sentido, el episodio final y especialmente la pelea de cierre, fueron de los momentos más conseguidos. La escena en la que se lamentan de ser un cliché, mientras que aceptan con dolor que la cosa no avanza, es una discusión fácilmente reconocible y que cualquiera pudo haber tenido en una vida en pareja. Incluso el beso que los vuelve a unir, en el que prácticamente ninguno de los dos media palabra, es un momento que convence sin necesitar redundar en que ellos simplemente están juntos porque se aman. Que ese momento no haya requerido de grandes diálogos para mostrar una reconciliación verosímil, es la mejor prueba de cómo la química entre los actores funciona.

Esta primera temporada, culmina con Nati confirmando que está embarazada, y de esa manera, la sitcom cierra con una escena abierta que bien puede ser un punto final, como así también un punto y aparte. Con un rating moderado que en las últimas semanas anduvo alrededor de los diez puntos, Loco x vos confirma que una sitcom bien trasladada, puede funcionar, pero que indefectiblemente necesita tiempo para consolidarse y enganchar al público. En este caso, no hay que olvidar que en el momento de su transmisión original, Casados con hijos no fue un boom de rating, y que solo el tiempo (y las eternas repeticiones) consiguieron la incondicionalidad de los televidentes. De esa forma, la moraleja es que estas series de episodios autoconclusivos y que muchas veces presentan tramas ya vistas en la ficción original, requieren sí o sí de encontrar en la versión argentina su propia voz y que los actores se adueñen de sus personajes, siendo esa la única manera de instalarse en el corazón del público. Minujín y Zylberberg indudablemente iban por ese camino, pero si la historia no continua y la noticia del embarazo marca la despedida, puede que el trabajo de estos primeros episodios simplemente alcance para dejar al espectador con gusto a poco, malogrando una serie que merece seguir desarrollando a los personajes en una nueva faceta: la de criar un bebé.