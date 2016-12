El ciclo se despide de la pantalla por bajo rating. Hoy se emite el último envío.



De un día para otro, América decidió levantar Imputados, el ciclo conducido por el abogado Mauricio D’Alessandro que había debutado en esa pantalla el 30 de noviembre. Consultado por La Nación, el conductor fue contundente sobre los motivos del final: “Levantaron el programa por choto. Al canal no le gustaba el formato, quería otra cosa, no se pudo hacer y decidieron terminarlo”. Hoy se verá su última emisión, que saldrá grabada y no en vivo como era su formato original.

En sólo un mes, el ciclo pasó por varios cambios. Comenzó siendo un magazine jurídico legal con casos como “el de los extranjeros y el uso de los hospitales públicos”; luego se debatieron temas de tinte bizarro y, en los últimos días, intentaron llevarlo hacia el lado de la actualidad mediática y farandulera.

“No querían un programa de debate grabado, querían algo en vivo. Yo no podía porque tenía alquilada una casa en Pinamar por todo enero y así como estaba medía 2 puntos. Eso nadie lo resiste. La producción era un 10, el canal también, pero no funcionó. Yo me divertí mucho, me gusta la tele. Y bueno, ahora me voy de vacaciones”, explicó el abogado.