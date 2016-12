Mauricio Macri hizo un balance de su primer año de gestión como presidente, durante una entrevista en una radio mendocina.

“Yo tenía muchas experiencias anteriores y pensé que en política, con ocho años como Jefe de Gobierno, ser presidente era un paso más”, contó en diálogo con radio Nihuil. Pero reconoció que fue un “salto cuántico” en su carrera, que lo obligó a tener que adaptarse a su nuevo rol de jefe de Estado.

“Me pasé muchos meses donde sentía que corría y no podía llegar, hasta que a fin de año sentí como un alivio, una meseta, sentí como que se me acomodaron las cosas; no solo era el rol interno sino también el rol externo, el G-20, las Naciones Unidas, eran todas pruebas nuevas, desafíos nuevos”, expresó el mandatario, en diálogo con radio Nihuil.

Mauricio Macri habló del “coraje” de los jueces que reabrieron la investigación de Nisman sobre Cristina; y destacó: “A fin de año llegué como diciendo ‘ahora siento que entiendo cómo es la tarea’, me empiezo a sentir cómodo en el rol, más allá de que la exigencia no baje”.

En declaraciones a radio Nihuil de Mendoza, afirmó además que necesita “tener un equilibrio, lograr dormir bien, tener tiempo para los afectos, para la reflexión” porque, remarcó, “la tarea es gigantesca”.