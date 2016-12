Avanzó la mitad que la inflación. En la última rueda cerró en baja.



El dólar terminó el año a $16,12, y subió casi un 20% en el año. De esta manera el billete no fue resguardo ante la inflación, que según los privados se ubicará en 2016 entre el 35% y el 40%. En la última rueda del año el billete estadounidense bajó dos centavos, según el relevamiento del Banco Central, aunque en bancos y casas de cambio llegó a venderse hasta por $16.16.

El mercado cambiario operó con mayor estabilidad que los días previos. Tras saltar el jueves 26 centavos ayer apenas mostró movimientos. En el mercado mayorista la divisa estadounidense bajó tres centavos en comparación con el corte de ayer, y finalizó el año $ 15,89. La plaza cambiaria donde operan los grandes jugadores hubo menos demanda y mayor oferta. El volumen total operado fue US$ 243 millones.

En la semana el tipo de cambio experimentó una fuerte suba, saltó treinta y nueve centavos con respecto al viernes pasado. En el mes, sin embargo, el ajuste fue de apenas dos centavos y encontró mayor estabilidad que en noviembre, motivada por el ingreso de divisas del blanqueo de capitales.

El billete cosechó así una suba del 19,3%. Al comenzar el año el dólar cotizaba a $13,51, por lo que termina el año con un ajuste de $2,61 por billete. El dólar blue, por su parte, cerró el año a $16,87 para la venta. El billete paralelo experimentó un recalentamiento en la demanda, típica para esta época del año.

En el mercado de futuros Rofex se operó ayer US$ 280 millones. Para fin de enero los contratos quedaron pactados con un dólar a $16,25, para febrero en $ 16,55 y para fin de marzo $ 16,92.

Para culminar el año, el Banco Central emitió la Comunicación “A” Nº 6131 mediante la que liberó la realización de operaciones a término o forwards (contrato entre dos partes que acuerdan comprar o vender una moneda contra otra en una fecha futura (más de dos días hábiles) a un precio convenido al momento de la concertación de la operación) y swaps de tipos de cambio (contrato en el que dos partes acuerdan simultáneamente comprar o vender una moneda contra otra, a un tipo de cambio acordado, y recomprarla o revenderla a la misma contraparte, en una fecha futura, también a un tipo de cambio previamente acordado) y de monedas en general, a partir del 1 de julio de 2017, transacciones que estuvieron prohibidas durante los últimos 15 años.