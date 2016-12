“Quiero tener una paternidad responsable, no la foto con los hijos”, declaró el periodista y explicó en qué estado se encuentra el trámite de adopción que inició hace varios años.

Marcelo Polino contó en numerosas oportunidades que tiene un gran deseo de ser padre y que lleva años tramitando una adopción que hasta el momento no ha obtenido. Ahora, en diálogo con la revista Paparazzi, explicó: “Tuve que renovar el trámite, volví a hacer la carpeta. Busco un niño de entre tres y cuatro años. Me convocaron en un caso, porque había cinco hermanitos. Y me ofrecieron a los cinco. Y la verdad es que no me siento preparado para pasar de vivir solo a criar a cinco chicos. Quiero tener una paternidad responsable, no la foto con los hijos. Por ahí, tengo uno y después puedo sumar niños. Pero cinco, me asustó”.

“La propuesta que te mandan es bastante fría, porque te la mandan por mail -detalló a Paparazzi-. Hablé esto con gente del gobierno. Parece una oferta de Garbarino, es muy impersonal. Y esto tiene que ver mucho con la emoción, no es comprar un terreno. Y más allá del deseo de uno, también hay que contemplar la necesidad del niño”.

En cuanto al modo en el que funciona la adopción en la Argentina, el conductor de “Ponele la firma” (América) expresó: “En este país, primero se los dan a los dan a los matrimonios; después a las parejas; después a las mujeres; y por último a los hombres solos. Yo estoy haciendo una adopción monoparental. Sé que es complicado, que no me puedo poner ansioso, porque no tendría escapatoria”.

Con el trámite de adopción renovado, Marcelo Polino tiene esperanza y no baja los brazos. “En cinco años te cambia la vida, la cabeza, las prioridades, pero me mantengo trabajando siempre para eso -explicó-. Si no se da como yo quiero, tampoco voy a hacer algo para lo que no me sienta capaz de sostener, como el caso del grupo de hermanos”. “El universo sabrá en qué momento y cómo”, razonó el periodista.