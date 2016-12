La actriz bromeó al respecto en Twitter y sostuvo que el romance sólo es un invento. ¿Será?



Lejos de enojarse ante las versiones un affaire muy apasionado con Juan Martín del Potro (28), Jimena Barón (29) se lo tomó con calma. En Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), Yanina Latorre había asegurado que la actriz y el tenista le habían dado rienda suelta al amor en el baño de una fiesta top. Y ahora ella tuiteó al respecto.

“Ahora me inventan un affaire nuevo. Justo ahora, ¿no? Que lo tengo ahí a Maluma. No me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebé”, bromeó Barón, quien por estos días está enfocada en las grabaciones de Quiero vivir a tu lado, la nueva tira que prepara El Trece para 2017.

Según la versión de Latorre, a la ¿pareja? la vio una amiga suya. “Subieron una escalerita creyendo que se escapaban del mundo y arriba de la escalerita estaba mi amiga que los vio. Estuvieron conversando, se metieron al baño y después ella salió bajándose el vestido y él salió atrás”, reveló la panelista.