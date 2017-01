En fotografías que recorren las redes sociales, se puede apreciar que modificaron el cartel más emblemático, Hollywood, por dos letras que aluden a la hierba, concretamente a la marihuana.De acuerdo a las fotografías que circulan por las redes sociales se puede apreciar que en las letras “o” hay un parche, para que a la distancia se pueda leer como dos letras “e”, es decir que no fueron cambiadas las letras.

Los medios de prensa locales dieron cuenta que la policía de Los Angeles esta investigando ese “acto vandálico”, como lo describen.

Hollywood, un emblemático lugar de California por la industria del cine, y en una broma este domingo, primer día del año, se puede leer “Hollyweed”.

Join the conversation @ https://t.co/w3oJ4nTd1g — Hollywood sign altered to 'Hollyweed' in overnight act of trespass pic.twitter.com/T9EeC4JNsW

— CBS Los Angeles (@CBSLA) January 1, 2017