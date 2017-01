La modelo y conductora habló sobre la maternidad, el vínculo con Wanda y sus ganas de formalizar la relación con su pareja.



A Zaira Nara (28) siempre se la vio impecable, pero desde que se convirtió en mamá se la nota mucho más alegre y simpática. Feliz y enamorada, ese parece ser su estado permanente. Minutos después de haber logrado dormir a la pequeña Malaika, en una charla con La Nación vía Charly, la app que permite conectar a influencers con sus seguidores, la modelo y conductora habló sobre su hija, su futuro laboral, la relación con su hermana, Wanda, y sus ganas de casarse con su novio, Jakob von Plessen.

-¿Cómo fue pasar la primera Navidad con Malaika?

-Fue hermoso. Uno suele creer que los bebés no entienden tanto, pero me parece que está bueno inculcarles el espíritu navideño desde chiquitos. Pudimos pasarlo todos juntos en familia y ella pudo jugar y divertirse con mis sobrinos. Mi primera Navidad como mamá fue un momento re lindo.

-Debe ser difícil superar un año como el que tuviste, ¿qué pedís para 2017?

-Sí, la verdad que sí. Este fue el mejor año de mi vida. La llegada de mi hija lo cambio todo, fue lo más maravilloso que me pasó. Increíblemente, desde que empecé a trabajar mis años se fueron superando. Nunca tuve demasiadas metas porque fui disfrutando mucho el día a día, pero siempre me sucedieron cosas mucho más fuertes de las que había imaginado. El año que viene quisiera seguir con la vida que tengo.

– ¿Qué planes tenés para el año que viene?

– Ahora estoy en un momento de balance personal, analizando los proyectos que me propusieron, decidiendo si me sigo enfocando en mi carrera, en lo que me encanta hacer o si me quedo más tiempo en casa y estoy un poco más tranquila en cuanto a trabajo. La realidad es que Mali me cambió la forma de pensar. Desde que soy mamá sólo quiero estar con ella, pero por otro lado trabajo desde que soy muy chica y me encanta, amo lo que hago. Mi carrera fue creciendo casi sin darme cuenta y ni embarazada dejé de hacer comerciales, campañas, de ocuparme de mi marca de ropa. Esta es justamente la decisión que tengo que tomar en estos días.

– ¿Te arreglaste bien entre la crianza de la beba y la conducción de Morfi Café?

– Cuando Gerardo [Rozín] me propuso conducir Morfi Café yo estaba en una etapa de madre total, con Mali que recién tenía dos meses y medio y durmiendo muy poco, pero acepté porque me pareció una muy buena oportunidad. Un programa tan cortito, cerca de casa y en vivo. Antes de tener hijos, una piensa que con un bebé puede llegar a complicarse tener vida propia, pero después todo se amolda. Hoy me doy cuenta que puedo trabajar y ser una buena madre. Es cierto, ahora tengo menos tiempo para mí y corro mucho más. Antes, para ir a un evento o a un programa tenía tiempo de hacerme las manos o ir a la peluquería, pero la verdad es que hoy disfruto y valoro otras cosas. Soy más práctica, ya no pierdo tiempo en hacer cosas que no me suman. Mi tiempo vale oro porque es el tiempo de Mali.

-¿Tenés ganas de seguir en la pantalla chica?

-Tengo una muy buena propuesta en televisión. Tendría que organizar un poco mi familia para que todo quede encaminado. Seguramente unos días de vacaciones me tome para ir al sur, porque el verano es el momento en el que decido acompañar a Jakob, sobre todo ahora que tenemos a Mali y nos cuesta mucho separarnos de ella. Si acepto la propuesta que tengo, volveré y si no me quedaré allá por tiempo indeterminado.

-Te entrevistamos cuando Malaika tenía apenas 40 días y nos decías que ya querías darle un hermanito, ¿seguís pensando lo mismo?

-Recién ahora empezamos a dormir, así que ahora te diría: ¡quiero que sea hija única! [Risas] Con Jakob nos preguntamos: “¿Qué hacemos? ¿Tenemos todos seguidos o no?” Por momentos digo: “Tengamos otro ahora y pasemos la etapa en que son chiquitos.” Pero después pienso que es mejor esperar un poco. Es un dilema porque los dos amamos trabajar y un hijo te cambia la vida. No sé, lo vamos a tener que pensar bien.

-¿Te imaginás como Wanda con cinco hijos?

-No sé, ahora está Wanda con mis sobrinos acá, tengo la casa llena de niños y es lo más lindo del mundo. Me gusta mucho la vida de campo y pienso que en un espacio así podría tener muchos hijos, pero no es tan fácil mantener la familia unida siendo muchos. Ya es difícil moverse con una, no me imagino con cinco. Creo que no voy a llegar a tanto. La veo a Wanda con los chicos y me encanta, pero no sé si es compatible con mi profesión. Hay que pensarlo bien, hay que tomárselo en serio.

-¿Se afianzó más el vínculo con tu hermana desde que sos mamá?

-Antes, cuando éramos chicas, con Wanda jugábamos a las muñecas y a ser mamás. Vernos hoy con nuestros hijos es re loco, es como… ¡wow, crecimos! La maternidad es otra responsabilidad. Cuando sos tía disfrutás mucho, pero cuando el nene llora se lo das a la mamá. Ahora tengo mi propia experiencia y la comparto con ella. Está buenísimo.

-¿Tenés planes de casamiento?

-La gente me lo pregunta. Primero fue: ¿cuándo vas a tener novio? Después, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y ahora, ¿para cuándo el casamiento? [Risas] Con Jakob siempre dijimos que queríamos casarnos con nuestros hijos, así que vamos cumpliendo de a poquito. Pero una vez que tenés una nena pensás que querés casarte cuando tengas a todos tus hijos. Hoy estoy más cerca del casamiento. Cuando lo hagamos va a ser para sellar el amor que nos tenemos porque el compromiso ya está desde hace tiempo, cuando decidimos formar una familia. Va a ser un evento más bien para la familia y los amigos, porque entre Jakob y yo este es un tema muy relajado.

-¿Cómo imaginás ese momento? ¿Fantaseás con una gran fiesta y el vestido blanco o preferís algo más sencillo?

-Supongo que por mi trabajo, se debe creer otra cosa, pero la verdad es que me gustaría hacer algo muy simple. Prefiero una reunión íntima y un asado antes que la super mega fiesta, en la que hay más nervios que disfrute.

Desafío 2017

Aunque por el momento no hay nada firmado, según pudo saber La Nación el proyecto para 2017 que tiene tan entusiasmada a Zaira implica acompañar a Gerardo Rozín en la conducción de Morfi, reemplazando a Carina Zampini, que dejó el ciclo de Telefé.