Con la victoria, el suizo deberá esperar el partido de su pareja ante Heather Watson para luego salir a la acción en dobles. Restan dos encuentros preparatorios para “El Maestro”, que serán contra Alemania y Francia.

“Once you’re back in saving break point mode you feel like, oh, I’m used to this”

Federer didn't drop serve, thanks to tennis like this… pic.twitter.com/laGe6CNh5R

