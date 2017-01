El artista de 71 años tenía una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.



Salo Pasik, actor, director y docente, murió a los 71 años, según informó hoy la Asociación Argentina de Actores. El velatorio del artista se llevará a cabo, a las 15, en Casa Zuccotti (Thames 1164) y mañana se realizará su despedida en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, desde las 9.

El artista, quien era hermano de Mario Pasik, comenzó a trabajar en 1971 y a lo largo de su extensa carrera fue dirigido por grandes figuras como Hugo Urquijo, Augusto Fernándes, Sergio Renán, Oscar Barney Finn, Norma Aleandro, Laura Yusem, Villanueva Cosse y Augusto Boal, entre otros.

En 1985, se sumó a la compañía Teatro Fantástico como director teatral, radicándose en Italia desde 1989 hasta 1994. En ese país dirigió, fue docente y actuó en diferentes obras por lo que cosechó galardones: el premio Fontana Di Roma (1991) y el Provincia Di Savona (1992) a mejor actor.

En la televisión argentina integró los elencos de más de medio centenar de programas, entre ellos Rosa de Lejos, Compromiso, Alta Comedia, Grande Pá, Rincón de luz, Tiempo final, Mi amor, mi amor, entre otros. Mientras que en la pantalla grande formó parte de films como El abrazo partido, El hijo de la novia, Asesinato en el Senado de la Nación y No habrá más penas ni olvido.

Su trabajo no pasó inadvertido, no sólo recibió elogios si no también galardones como los premios Florencio Sánchez y el ACE. En 2004, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.