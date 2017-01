Los titulares de tres pequeños emprendimientos de la ciudad recibieron el pasado viernes los créditos del Fondo Municipal de Financiamiento Productivo, la herramienta que ofrece la Municipalidad de Santo Tomé para apoyar el trabajo y las iniciativas productivas de los santotomesinos.



La entrega de aportes se llevó a cabo en el Palacio Municipal, en un acto que contó con la asistencia de la secretaria de Hacienda y Administración, Claudia Pascual; el director y la subdirectora de Producción, José Luis Oberlín y Susana Luque; y el vicepresidente del Centro Comercial, Atilio Rossi.

“El Fondo Municipal de Financiamiento Productivo es una gran oportunidad para quienes aspiran a iniciar un proyecto y no se animan, además de ser un instrumento para fomentar la economía local y regional”, manifestó Augusto, uno de los santotomesinos que accedieron a esta línea de créditos.

“Me dedico al rubro gastronómico y la verdad es que resulta muy difícil encontrar una financiación acorde para empezar un proyecto propio. Por eso me acerqué a la oficina de Producción de la Municipalidad, donde me informaron sobre esta herramienta. Me interesó muchísimo la propuesta y aproveché la ocasión”, relató Augusto.

Por su parte, el director de Producción, José Luis Oberlín, remarcó que “a través del Fondo de Financiamiento Productivo continuamos trabajando con todas las fuerzas, orientando las acciones al objetivo que tiene esta política de Estado que consiste en otorgar financiamiento a los emprendimientos locales, para permitirles la posibilidad de un desarrollo productivo y social”.

Proyectos beneficiados

En esta oportunidad, se entregó una suma total de $121.680 que se distribuyó entre tres iniciativas productivas. De ese monto global, $ 57.300 fueron destinados a financiar un proyecto dedicado a la elaboración y venta de productos alimenticios caseros. Además, se otorgaron $ 28.770 a una iniciativa consistente en la producción y comercialización de sets materos y $ 75.720 a un proyecto para la ampliación del taller donde se fabrican bolsas ecológicas para comercios, como así también remeras, delantales, banderas y serigrafías

¿Qué es el Fondo Municipal de Financiamiento Productivo?

El Fondo Municipal de Financiamiento Productivo –estipulado por la Ordenanza Nº 2974/13 y reglamentada por el Decreto Nº 189/14– dispone un porcentaje de la recaudación mensual de la tasa de Derecho de Registro e Inspección para financiar proyectos productores de bienes que contribuyan al desarrollo económico local mediante el otorgamiento de líneas de créditos (en ningún caso subsidios).

Las líneas de crédito se orientan a proyectos nuevos o en marcha, vinculados con procesos productores de bienes y/o transformación de los mismos. Los plazos para la devolución de los créditos están planteados en hasta 60 meses y con hasta tres meses de gracia.

Para mayor información

Los interesados en gestionar estos créditos deben dirigirse a la Dirección de Producción del Municipio, ubicada en el multiespacio de Macia 1933, en el horario de 8 a 12, o bien telefónicamente al 4838955.