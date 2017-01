Firmará por un año con una opción de seis meses más a favor de Colón. Mamed será su asistente, el hijo de Santella el PF, Leo Torrico el entrenador de arqueros y sumará un coaching.

Llegó cerca de las 20 a Santa Fe y “se guardó” directamente en el Hotel de Campo de Colón. Eduardo Domínguez, ex jugador y DT de Huracán, después de varios llamados y mensajes, llegó físicamente acompañado por la mayoría de quienes serán sus colaboradores en el cuerpo técnico sabalero. Al toque, llegó Horacio Darrás, vicepresidente a cargo de las gestiones finales para contratar al nuevo entrenador en reemplazo de Paolo Montero.

Junto a Eduardo Domínguez llegaron su asistente principal Gustavo Mamed, su preparador físico que es Pablo Santella (hijo de Julio, el profe de Carlos Bianchi, que ya estuvo en Colón con Roberto Sensini) y el entrenador de arqueros Leo Torrico. A ellos se sumará en los próximos días un coaching que hace las veces de motivador, de apellido Bossi.

Horacio Darrás, que en un momento de la reunión recibió desde Estados Unidos una consulta de José Vignatti, llegó acompañado de los dirigentes Ariel Ramello (de la mesa de fútbol) y Rivero. Pero no fueron los únicos que dialogaron con el nuevo comando técnico, sino que también estuvieron durante la maratónica reunión —que terminó cerca de la medianoche— los integrantes del Órgano Fiduciario (Zianni y Capodano).

En líneas generales, son pocos los detalles que se filtraron, ya que por estas horas es el Dr. Gabriel Abad, juez de feria, quien debe homologar los números del contrato, acorde a la Ley de Salvataje Deportivo que impacta en el funcionamiento del Club Atlético Colón.

En principio, los números de colaboradores y el monto de remuneración mensual de Eduardo Domínguez serían bastante parecidos a los de Paolo Montero, como para no salirse del presupuesto estipulado para la temporada completa de Primera División.

En cuanto al tiempo de duración del contrato del ex entrenador de Huracán de Parque Patricios sería por un año, con una opción de seis meses más sólo a favor de Colón.

Si bien hay que revisar cada uno de los contratos y sus respectivas funciones, los dirigentes sabaleros confían en que se puedan cumplir todos los pasos administrativos correspondientes entre hoy y mañana para que el jueves, a las 18, sea Eduardo Domínguez quien se ponga cara a cara con sus dirigidos cuando el plantel vuelva de las vacaciones.

Esta mañana, Eduardo Domínguez arrancó su jornada de actividades bien temprano en Santa Fe, recorriendo con luz solar —anoche fue poco lo que pudo ver— los campos del predio sabalero, las comodidades de la hotelería, los gimnasios, las salas de musculación e incluso la estructura del propio estadio Brigadier López. Incluso, los dirigentes le mostraron algunos campos o lugares de entrenamiento alternativos. Al cierre de esta edición, estaba almorzando con el vicepresidente Horacio Darrás.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, más allá de las charlas previas por celular con el propio José Vignatti o con Horacio Darrás, lo que sorprendió a los dirigentes en el primer mano a mano de anoche fue el diagnóstico que Eduardo Domínguez tiene del actual plantel de Colón: “Sabe a la perfección qué tenemos y qué nos falta. Su radiografía es perfecta”.

Como se sabe, Colón dispondrá en este mercado de pases de verano de tres cupos de refuerzos: dos como tienen todos los clubes de la Argentina y uno más por la lesión del chico Tomás Sandoval.

Hay que recordar que el plantel profesional del Club Atlético Colón está citado para volver a los trabajos e iniciar la pretemporada este jueves, a las 18, en el predio sabalero. Luego de cancelarse la pretemporada contratada en Montevideo por exigencia de Montero, el trabajo de preparación se realizará en Santa Fe.

Mayora vuelve “feliz”

“El delantero peruano Diego Mayora partió con destino a Argentina para sumarse a Colón de Santa Fe. El atacante afirmó que Eduardo Domínguez, nuevo DT del cuadro argentino, lo quería cuando estuvo al frente de Huracán, por lo que espera tener mayores oportunidades esta temporada en el cuadro sabalero”, comentan hoy los medios deportivos peruanos.

“Ya me comentaron que me quiere ver el “profe” (N.de R.: en relación a Eduardo Domínguez), cuando yo estaba en Comercio también me tenía en sus planes para Huracán cuando él estaba allí. Se lo comentó a mi representante y me quiere ver; por mi parte quiero hacer muchos goles este año y recuperar mi mejor nivel”, afirmó al sitio “Gol Perú”.

El atacante dijo que de no poder quedarse en Colón, FBC Melgar sería una buena opción. “Melgar es un equipo muy bueno, va a jugar la Copa Libertadores y a cualquier jugador eso lo motiva. Me encantaría mucho, es una buena opción”, agregó.