Marcelo Delfor LT10

Trabajadores del Ente Portuario de Santa Fe y referentes de ATE se reunieron esta tarde con el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto. Es por la decisión que tomó el directorio del puerto de Santa Fe de colocar dentro del mismo un referente que no representa a los trabajadores.



Tras la reunión, el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, aseguró que el primer paso será pedir información al Ente, porque “no se conocen fundamentos, ni se conocen las razones que se tuvo en cuenta para una designación, sin seguir estas pautas que estaban en el estatuto, en cuanto a la actividad portuaria y/o en cuanto a la representación de la entidad gremial”. Y añadió que, luego, “si hay algún fundamento se nos informará; y en base a eso la Defensoría determinará si genera o no algún tipo de resolución posterior”.

En tanto, Marcelo Delfor, Secretario Adjunto de ATE, manifestó que “los trabajadores fueron en buen número y reconocieron tanto en el Defensor Raúl Lamberto y en el Defensor Adjunto Luciano Leiva, que se encontraba en la reunión, la predisposición a atender este reclamo”. Además, informó que la Defensoría tiene ámbito para actuar en este caso y le estaría solicitando al ente la documentación pertinente al ente para analizarla y emitir un dictamen. “Los trabajadores estuvieron muy contentos y muy contenidos por el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, que no solo nos recibió, sino que adelantó que va a hacer una gestión para determinar cuáles habían sido los criterios por los que se ha adoptado esta decisión”, estimó el gremialista, y argumentó que, de los 45 empleados del ente, cuarenta son afiliados a ATE y solo uno a Patrones de Buques, pero opinó que en este caso “parecería ser que hay directores de primera y de segunda”.

Además, Delfor aseguró que “los compañeros, incluso, le transmitieron al defensor su preocupación por la actual situación del puerto, el puerto está paralizado, porque venció el contrato de la operadora del puerto, que, además se sabía que vencía ahora en diciembre; se hizo el proceso licitatorio que quedó desierto, ninguna de las empresas presentó oferta y ahora el puerto no puede operar, es decir, si quiere salir un contenedor o ingresar una barcaza no lo puede hacer”. “Es una falta de previsión total por parte de, centralmente, el administrador actual, el director actual del puerto, que es el Contador Fumis”, remató el delegado de los trabajadores.