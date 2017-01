Comité de emergencia municipal evaluó efectos del temporal y trabajo de cuadrillas afectadas a la normalización. Evitar traslados innecesarios y no sacar la basura para no obstaculizar desagües.



El comité de emergencia de la Municipalidad se reunió en la tarde de este martes 3 de enero para evaluar los daños provocados ante el fenómeno climático que afectó a Rosario en horas del mediodía y coordinar las acciones y las medidas que se vienen implementando para normalizar la situación en los puntos de la ciudad más afectados.

Desde el municipio solicitan a la población evitar traslados innecesarios en las próximas horas, ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes, ya que la ciudad continúa bajo alerta meteorológico.

En ese sentido, el subdirector de Defensa Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, brindó una serie de recomendaciones para los vecinos, entre las que mencionó evitar los traslados y mantenerse en un lugar seguro; resguardar cualquier elemento que pueda volarse de balcones y terrazas; comunicarse ante cualquier emergencia al 103, y estar atentos a los medios de comunicación y a los informes del Servicio Meteorológico.

Ratner expresó que la tormenta que se registró en horas del mediodía constituyó un “fenómeno extraordinario, no sólo por su intensidad sino por su corta duración; en muy poco tiempo cayó mucha agua”, y agregó: “Si bien el Servicio Meteorológico nos da 48 milímetros, los sensores propios que tenemos en la Aduana nos dan 63 milímetros en el lapso de una hora, de los cuales 46 se dieron en pocos minutos. Fue una lluvia extraordinaria, que tiene una recurrencia de 10 años, no se da muy a menudo”.

Además, el funcionario comentó que “tuvimos ráfagas de viento que alcanzaron 79 kilómetros y, si bien fue importante la intensidad del viento, no hemos tenido grandes consecuencias en el arbolado, apenas 10 árboles caídos”.

“Sí hemos tenido grandes inconvenientes de anegamientos, ya sea en el casco céntrico, por no dar abasto el drenaje de las bocas de tormenta ante la gran cantidad de lluvia caída, y en algunos barrios hemos tenido inconvenientes, sobre todo en algunos asentamientos en terrenos bajos, donde ha quedado agua y son lugares que se están atendiendo tanto con bombas de achique como con camiones atmosféricos para drenar el agua”, relató Ratner.

Recomendaciones y medidas preventivas

 No sacar la basura para evitar obstaculizar desagües.

 Verificar con los vecinos si están limpias las bocas de tormenta.

 Retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

 Tener limpias las terrazas, azoteas y patios.

 Evitar traslados innecesarios.

 Ante emergencias llamar al 103 de Defensa Civil.

 El pronóstico

 El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta ante probables tormentas fuertes que abarca el extremo norte de la provincia de Buenos Aires; centro y norte de Córdoba; sur de Corrientes; Entre Ríos; este de La Rioja; norte de San Luis, centro y sur de Santa Fe y Río de la Plata interior.

Según se indica, “sobre gran parte del área de cobertura continuarán desarrollándose tormentas, con mejoramientos temporarios. Algunas podrían ser fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y especialmente abundante caída de agua en cortos períodos en forma localizada y ráfagas intensas”.