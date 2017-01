Lo afirmó la directora del hospital, Mariela Aita tras la denuncia de Si.Pr.U.S. El gremio anunció ayer que se declaraba en “estado de alerta y movilización por la falta de agua de red que comenzó el lunes”. En este sentido expresó que sí “cuesta la cargada de tanques por la baja presión pero que le llama la atención tal denuncia”.

Ayer se dio a conocer la noticia de que el Hospital Mira y López no contaba con agua potable desde el lunes. La denuncia, realiza por Siprus implicaba “estado de alerta y movilización” por el inconveniente. “De no existir un pronto restablecimiento del agua, realizaremos una retención de tareas, con atención únicamente de emergencias. En este sentido informamos a la población que recurran a otros efectores hasta tanto no se restablezca la provisión normal de agua”, decía tal comunicado.

Ante estas declaraciones, quien salió a aclarar la situación fue la propia directora del hospital Mariela Aita. La doctora manifestó por LT10 que “tuvimos dificultades con el agua, con reiterados cortes. Entendemos que la situación generalizada en nuestra zona por las altas temperaturas”. Pero, en este sentido explicó que “los cortes de luz generan problemas para cargar los tanques. Ahora, en ningún momento nos faltó agua en al salas de internación y pediatría”.

Ante esta situación, Aita expresó que le “llama la atención el comunicado de SIPRUS”.