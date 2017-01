El presidente Luis Spahn se reunió con los jugadores en el Predio y se resolvió que no arranque la pretemporada hasta que los dirigentes les paguen parte de lo adeudado.

“Me sorprende la medida que tomaron los jugadores, parece que no saben cuál es la realidad del fútbol argentino. Están en su derecho de tomar medidas, pero la realidad es que estamos muy lejos de fin de febrero, cuando supuestamente cobraríamos. La Comisión Normalizadora hizo un desastre. Esto pinta muy mal, no hay dinero”, manifestó ayer Luis Spahn por Radio Rivadavia, en la Oral Deportiva, sobre la decisión que tomó el plantel de no comenzar la pretemporada hasta que le paguen parte de lo adeudado.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, la institución informó que los jugadores se presentarían a las 9 en Casasol para comenzar con las tareas previas al inicio de la segunda parte del Torneo de Primera División. Sin embargo, el presidente Spahn se presentó esta mañana en el complejo y luego de una reunión que mantuvo con el plantel se resolvió que los trabajos no empezarán hasta que se salde lo que se está reclamando.

“En una reunión cordial mantenida entre los jugadores y el Pte Luis Spahn se resolvió no entrenar hasta tanto se salde un parcial de la deuda”, informó el club a través de las redes sociales.

Y en un segundo tuit se manifestó: “La Comisión Directiva se encuentra abocada a la generación de recursos económicos para resolver la situación y saldar la deuda existente”.

Los jugadores reclaman parte del mes de octubre, noviembre y aguinaldo, mientras que en los próximos días será exigible también diciembre. En tanto, los dirigentes se escudan en la falta de pago por parte del gobierno a la AFA por los derechos de televisión y el propio presidente rojiblanco admitió que le pedirán prestado a socios caracterizados para poder afrontar esta deuda.