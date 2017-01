La secretaria de Estado de Energía de la provincia se manifestó en torno a la situación que afecta, particularmente, a las zonas rurales. Aseguró que hay sectores a los que no se puede ingresar “ni con tractores”.

Verónica Geese (LT10)



Al término de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, la secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, aseguró que el servicio eléctrico “está muy comprometido”. En declaraciones a la prensa local, esgrimió que “hay mucha agua caída, hay sectores en los que no se va a poder entrar por un tiempo”.

En ese orden, “la Empresa Provincial de la Energía (EPE) está trabajando con la ayuda de cuadrillas subcontratadas, con la ayuda de Córdoba y de Entre Ríos, pero hay lugares en los que no se puede ingresar, hay un metro y medio de agua, ni con tractores se puede ingresar”, recalcó la funcionaria.

Sobre el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas, Geese aseveró que “va a llevar mucho tiempo y mucha inversión de recursos también. Lo importante es que seque como para poder ingresar, una vez que se ingrese se van a poder solucionar las cosas”.

Asimismo, indicó que se observa con atención la evolución del clima. Y consignó: “Nunca se pueden prever las tormentas. Las últimas reuniones que tuvimos el año pasado, los climatólogos nos decían que habría un verano muy seco. Si bien estas situaciones climáticas van a ser cada vez más frecuentes, pero con el agua es muy poco lo que se puede prever”.

A propósito, destacó que tanto el agua, el granizo, la humedad, los vientos y los rayos dañan severamente los sistemas eléctricos.

Acerca del impacto en el sistema productivo, la secretaria hizo hincapié en el Plan de Inversiones en el Fondo de Electrificación Rural que “ya lleva licitados más de 100 millones de pesos, como una muestra de la importancia que se la da a la producción y el arraigo en el norte santafesino. Las obras eléctricas no se hacen de un día para el otro, lo que no se hizo en 40 años no se va a hacer en un año. Esa es la realidad”, definió.