La modelo habló de su romance con el tenista, en la casa que comparten en Punta del Este.



El año pasado, Pampita Ardohain se animó nuevamente a abrir su corazón al amor y, este año, a dar la primera entrevista a solas en mucho tiempo. ¡Hola! fue el medio elegido por la modelo para romper el silencio y charlar sobre su relación con Pico Mónaco. Además, mostró la mansión que comparte con el tenista en Punta del este, donde veranean juntos.

“Fue un año de lo más intenso, en el que me rearmé como madre, como mujer, como profesional (…) Empecé sin ninguna expectativa porque en enero del año pasado no pensaba que iba a tener ganas de trabajar. Lo único que sabía era que quería viajar cuando los chicos estuvieran con su papá y acostumbrarme a nuevas rutinas sin ellos. Después me propusieron ser jurado de ShowMatch y aceptaron mi plan de viajes y todo se acomodó. Aprendí a surfear la exposición y logré rearmar mi vida y mi casa. Siento que volví a empezar y que logré acomodarme a mi nuevo rol de madre separada”, contó Pampita a ¡Hola!

En cuanto a sus expectativas para este 2017, dijo: “Prefiero no arrancar el año con una lista de sueños por cumplir. Lo único que me importa es que haya equilibrio y alegría en mi vida y en las de mis hijos. Ellos son lo más importante y recién después viene todo lo demás”.

Hace sólo dos meses que la relación entre Pampita y Pico se oficializó. Fue el tenista quien, como buen caballero, desde el programa de Susana Giménez, dijo que ella era su novia.

Con respecto a su Romeo, Carolina dijo: “Él es tranquilo, alegre y tiene una energía muy linda. Es muy buena persona y se le nota. Estamos juntos desde hace muy poquito tiempo, así que, por ahora, disfrutamos de conocernos. Estas son nuestras primeras vacaciones juntos, y todo es nuevo (…) Todo se dio fácil y de una manera natural. Él entiende mis tiempos, entiende que soy mamá, que mis hijos son parte de mi vida y que están siempre alrededor de mí. Me conoció así y me eligió igual”.

Pampita contó también que Pico se lleva muy bien con sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán. “Le encantan los chicos y tiene feeling con ellos”, dijo y cerró: “Este amor es un mimo al alma”.

Su relación con Benjamín y la China

Benjamín Vicuña está veraneando con los pequeños hasta el 20 de enero, día en el que Pampita se reencontrará con ellos. “Viajamos los cuatro a Miami, adonde tengo un montón de amigas cuyos hijos son íntimos de los míos. Desde que soy madre, ¡no hago más programas que me gusten solo a mí!”, explicó.

La única pregunta que Pampita prefirió no contestar fue: “¿Lograste la armonía con tu ex?¿En qué estatus estás con Eugenia Suárez, su novia?”. Luego de un año donde se apaciguaron las aguas entre ellos luego del episodio del motorhome, ella sólo comentó: “Prefiero no hablar del tema”.