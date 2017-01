Sandra Palomeque

Preocupan las condiciones edilicias de la casa central de IAPOS. Lo denunciaron desde la ASPI. Según el gremio, el problema se profundizó con las lluvias, estos últimos días.



Sandra Palomeque, representante de ASPI en las oficinas centrales del organismo, ubicadas en Rivadavia 3452 de la capital provincial, confirmó que el sector donde la gente suele hacer los reintegros y autorizaciones de medicamentos fue el más afectado. “La parte baja del IAPOS, que antiguamente era una gomería, tiene problemas en la parte de zinc porque tiene ensamble de bajada y no da abasto y cae por adentro, está deteriorado ya el cielorraso”, informó la gremialista. Y denunció que “ya es un edificio que hace bastante esta gestión viene prometiendo que la vamos a trasladar a otro edificio, pasa que acá hace una reforma integral pero, bueno, seguimos esperando y esa reforma no llega y las condiciones cada día son más deplorables”.

En tal sentido, Palomeque manifestó que la lluvia no solo genera molestias, sino también peligros. “Con llover poco ya penetra el agua, sobre todo sobre las impresoras de punto, que, a veces no se pueden mover, porque no son tan livianas”, indicó.

Además, aseguró que no obtienen soluciones definitivas al problema edilicio: “desde el año 2004 que venimos reclamando por las condiciones del edificio. Las respuestas son parches, parches que, como ven, llueve más adentro que afuera y la verdad estamos muy preocupados por el tema de la atención a los afiliados, los afiliados están muy enojosos”.

En tanto, sobre la atención a los afiliados, añadió que “los Santa Fe Servicios no expenden las órdenes del IAPOS, por una simple razón: se les cayó el sistema o demora mucho para emitirla y obstruye el ingreso. Prefieren cobrar impuestos. Esa es la razón. Cajeros automáticos las venden, pero es muy tedioso, sobre todo para la gente mayor, aparte tenés que tener plata en la cuenta”; y opino que “el Director tendría que revisar eso y de última proponer algo realmente de avanzada, como puede ser una tarjeta de contacto, una SUBE, un monedero que vos puedas cambiar en el IAPOS o en cualquier kiosco y descargar en el prestador. Eso nos parece de avanzada. Lo demás, nos parece retroceder muchos años en el tiempo”.

Finalmente, con respecto a la restricción que rige para la venta de órdenes impresas, Palomeque aclaró que “en parte se solucionó el tema del papel, hay papel, pero hay una prohibición escasa de la Dirección Provincial que no se puede empezar a vender hasta las 10 de la mañana. Eso trae muchos problemas con los afiliados, a veces parecería que uno está hablando de una cuestión gremial, pero es una medida oficial y el Director ayer anunció que entre marzo y abril se dejan de vender porque cambiaría a un sistema por descuento por planillas”. Sin embargo, tal medida, según su punto de vista “no es tan simple, no creemos que lo puedan hacer en el corto plazo, es más, es bastante engorroso porque solamente el titular, que es el que tiene la cuenta, es el que puede autorizar un descuento en planillas”. “Es algo que el IAPOS utilizó ya por el año 1980”, remató.