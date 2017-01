Lo aseguró el fiscal de San Nicolás que investiga la muerte de uno de los dos jóvenes fallecidos tras haber concurrido a la rave de Arroyo Seco.

En la fiesta electrónica de Arroyo Seco “había una gran cantidad de dealers que vendían drogas sintéticas como si fueran caramelos”. Así de concreto fue el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, Patricio Múgica Díaz, quien investiga la muerte de un joven de San Nicolás que asistió al encuentro, tras el que también falleció una chica rosarina.

Múgica Díaz agregó que, según los testimonios de los asistentes, “en el lugar había más de 5 mil personas, muy poca agua y una sola barra para un evento de enorme magnitud”.

Pesquisas

La investigación de lo ocurrido durante la fiesta que la madrugada del 1º de enero terminó con la vida de estas dos personas, presuntamente por consumo de drogas sintéticas, corre ahora en paralelo a manos de la Justicia provincial y federal. De hecho, ayer los mayores avances se dieron por orden del Juzgado Federal 3, a cargo de Carlos Vera Barros, y del fiscal Nº 2 de esa misma competencia, Mario Gambacorta, quienes dispusieron allanamientos en la Municipalidad de Arroyo Seco y la confitería bailable donde se hizo la rave, Punta Stage, pese a que ese tipo de eventos estaban “suspendidos” por decreto en la ciudad (ver aparte).

Al término de tres tensas horas, con efectivos de la Policía Federal apostados dentro y fuera del despacho del intendente arroyense Nizar Esper, su secretario legal y técnico, Gabriel Olivé, contó que los efectivos se habían llevado “unos 6 o 7 cuerpos de expedientes”, básicamente relacionados con la habilitación del boliche y los controles municipales que se le realizaron esa fatídica madrugada.

Según fuentes de la Fiscalía provincial a cargo de Walter Jurado, que viene investigando la muerte de Giuliana Maldovan (20), la primera víctima de la fiesta (luego aparecería el nicoleño Lucas Salvatore, de 34), la Justicia santafesina y la federal “coordinaron tareas investigativas”. Incluso, la segunda puso a la Policía Federal a disposición de Jurado para realización de “pericias”.

Así, mientras en la órbita provincial se siguió tomando declaración a amigos de la chica fallecida y a los médicos que la atendieron, la Justicia federal dispuso los allanamientos, que se concretaron a media mañana.

Mientras tanto, el fiscal bonaerense que investiga la muerte de Liveratore, quien falleció en su casa de San Nicolás, insitió: “Tengo acreditado que Lucas fue al lugar y que consumió éxtasis, estamos intentando reconstruir las últimas horas antes de su deceso” y precisó que los primeros resultados de la autopsia arrojaron que fue una “muerte por una falla cardíaca” y que se están esperando las pericias toxicológicas.

El fiscal expresó que le parece “lamentable” que hayan fallecido jóvenes tras la fiesta electrónica y aseguró que “lo que mata no es la falta de agua ni el calor, sino el consumo de estupefacientes”.

“Debieron haber prevenido la venta de drogas en el lugar; se tendría que haber articulado con la policía”, reclamó el fiscal y especificó que ya están identificados los dueños del complejo Punta Stage y los responsables de Live Art, la productora que organizó el evento.

Contra el intendente

Múgica Díaz también cargó contra el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, quien aseguró que no sabía que iba a realizarse la fiesta electrónica en la localidad que gobierna. “Yo no creo que se pueda desconocer que en una localidad pequeña había una fiesta electrónica”, fustigó y destacó que “es claro que era un evento multitudinario que no se arregla el mismo día, había entradas anticipadas a un valor importante y hasta vino un DJ británico”.

Con respecto al futuro de la investigación, el fiscal precisó que está esperando las medidas que tome la Justicia de Rosario, que investiga lo que pasó dentro del boliche.

Igualmente, Múgica Díaz informó que está investigado si hubo otro caso de intoxicación en San Nicolás que no haya sido denunciado, para aportar a la causa.