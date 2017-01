Más de 300 feriantes se instalaron durante 2016, de lunes a domingo, en distintos sitios de la ciudad para ofrecer sus productos. Además, hubo siete ediciones de Biomercado y ferias especiales.



Durante 2016 se realizaron cerca de 700 ferias de la Economía Social, con la participación de 300 feriantes que se instalaron de lunes a domingo en diferentes puntos de la ciudad. Además, se realizaron siete ediciones de Biomercado, con sus tradicionales espacios de capacitación y difusión de hábitos de consumo saludable. En adición, se realizaron distintos eventos en fechas especiales.

Estos espacios permiten a los emprendedores ofrecer sus productos y destacar el valor agregado del consumo responsable y el comercio justo, acercando las propuestas a todo el territorio.

Este año que pasó, a las ya tradicionales ferias de Plaza López, Plaza San Martín, Alberdi, Parque Norte, Costa Alta, Cuatro Plazas, La Pérgola y Plaza Suecia se sumaron las de los distritos Sur y Sudoeste, además de las ferias huerteras del Noroeste.

Por otro lado, gracias a un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, se incorporó en marzo de 2016 un espacio en la explanada de la Ciudad Universitaria, propiciando otro canal de comercialización para emprendedores, artesanos y productores. La misma funciona los días martes cada quince días y se interrumpe durante los días de vacaciones.

Ferias especiales

A los espacios tradicionales se les sumaron los eventos que se montaron en fechas especiales. Una de ellas fue la Feria del Día de la Niñez, que persiguió el objetivo de fortalecer las capacitaciones a los emprendedores y artesanos de juguetes adicionando conocimiento en juguetes didácticos y perfeccionando las producciones con nuevas ideas. Anteriormente, habían participado del Concurso de Juegos y Juguetes no sexistas, no violentos y sustentables que se llevó adelante en conjunto con el Instituto de la Mujer, promoviendo la no estereotipación desde temprana edad y la libre elección a la hora de crear y jugar.

La Feria Especial Joven del 21 de septiembre, por otro lado, se incorporó especialmente para ofrecer alternativas a los jóvenes emprendedores en la producción y el consumo saludable.

También se realizó la Feria de Vacaciones de Invierno en el Parque Nacional a la Bandera, en la que se capacitó a emprendedores en ventas asociativas para fomentar la confianza, participación y cooperación entre emprendedores.

La Feria de la Inclusión, la Feria del Dakar, la de Navidad, la del día de Reyes, de la Madre son las otros espacios de los que participaron los emprendedores de la Economía Social durante el año pasado.

Biomercado 2016

El Biomercado es un espacio de convivencia y de generación y afianzamiento de hábitos de consumo saludable y responsable. Concebido como una de las herramientas de gestión de políticas públicas para contribuir a la construcción y consolidación de una Rosario moderna, sustentable y sostenible, se transformó en uno de los espacios destacados por los rosarinos y los visitantes que recibe la ciudad. Es hoy el evento más importante en la región para los amantes del consumo saludable y sustentable

En ese sentido, más de 7000 personas visitaron el Biomercado 2016 en cada una de sus 7 entregas. Esto permitió que los concurrentes tuvieran un contacto directo con más de 100 emprendedores de la economía social quienes, junto a seis emprendimientos privados ligados a las producciones saludables, protagonizaron cada una de las ediciones exhibiendo para la venta sus producciones de alimentos saludables, objetos realizados bajo el concepto de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), plantas y plantines agroecológicos, de cosmética natural y productos de las economías regionales.

Además, 100 talleres de capacitación hicieron de este un espacio para aprehender tips para un modo de vida más saludable y sustentable. Enmarcadas en el escenario de Oroño y el río, hubo clases de cocina natural y para celíacos, técnicas para el armado de huertas en espacios reducidos, producción de compost, lombricultura y hasta clases de yoga y Tai Chi.

Los feriantes

Una de las situaciones a destacar es la participación de emprendedores en eventos fuera de nuestra provincia y en el extranjero, como fueron la Feria Internacional de Santa María do Sul en Brasil o la feria de diseño de San Isidro en Buenos Aires. Estos espacios sirvieron como intercambio de experiencias que, a su vez, enriquecieron sus propios emprendimientos

Azar visión por 2, emprendimiento de artesanías

Alicia Rodríguez empezó a trabajar como emprendedora hace 3 años, desde que quedó ciega. La Feria de la Economía Social le permitió seguir y hacer cosas en compañía de otros: “tengo unos compañeros maravillosos”, comenta cuando le consultan.

Alicia había empezado con cestería de papel, que era lo que le habían enseñado en la escuela, después se pudo comprar la máquina de coser adaptada y, con el paso del tiempo y mucho trabajo, el emprendimiento creció.

Como balance del año que se fue, Alicia contó que “fue un año muy duro, costó vender, pero poco a poco se fue saliendo adelante.” Además, nos cuenta que la feria fue un gran espacio de contención y encuentro con sus amigos. Para el año que comienza, sostuvo que espera “que la gente siga apostando a los emprendedores”.