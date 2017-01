Wayne Westner fue hallado muerto en la casa de su esposa con un disparo en la cabeza. La mujer y sus hijos estaban encerrados en el baño.



El ex golfista Wayne Westner, que ganó la Copa del Mundo en 1996, fue hallado sin vida por la policía después de que un llamado alertara sobre “una situación de rehenes”, señaló un vocero de las autoridades.

El ex deportista de 55 años tuvo una vida cargada de éxitos, excentricidades y lesiones, las cuales lo apartaron del circuito profesional a los 37 años. Últimamente se encargaba de formar a futuros profesionales del deporte.

Golfista, también campeón por partida doble del European Tour (1988 y 1991), irrumpió con un arma en la casa de su ex esposa Alison, en Pennington, pequeña ciudad costera de KwaZulu-Natal. Al ver al hombre de 55 años, tanto ella como sus hijos se encerraron en el baño y llamaron a la policía, según detalló el medio británico Daily Mirror.

“Un hombre de 55 años identificado como Wayne Westner fue descubierto con una bala en la cabeza”, declaró Thulane Zwane, vocero de la Policía local. “Se encontró un arma de fuego cerca del cuerpo”, añadió. “Vamos a establecer el motivo del crimen, pero parece un suicidio”, precisó

El coronel Thulane Zwane detalló que el ex deportista, que cuenta con una Copa del Mundo entre su palmarés, atravesaba una reciente separación y después de haber exigido hablar con su mujer y no encontrar respuesta alguna, accionó el gatillo.

Wayne Westner publicó una foto con sus hijos y nietos en Facebook la semana pasada y escribió: “Miren quién no apareció, ella se escapó antes de Navidad”, haciendo alusión a su esposa. La causa del divorcio no ha sido revelada, pero podría haber sido por una infidelidad.

El golfista cosechó 14 títulos a lo largo de su carrera, que finalizó en 1998 por lesión. A los 37 años sufrió una rotura de ligamentos de tobillo que lo apartó de las competencias. Actualmente entrenaba a jóvenes promesas en el Wayne Westner Golf College, en WkaZulu-Natal, este de Sudáfrica.