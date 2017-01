Joe Biden recomendó al mandatario electo que “muestre lo que tiene” en respuesta a unos comentarios en los que el republicano criticó a los demócratas.

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, recomendó al presidente electo del país, Donald Trump, que “madure” y se comporte como “un adulto”.

“Madura, Donald. Madura. Ha llegado el momento de ser un adulto. Eres el presidente. Tienes que hacer algo. Muéstranos lo que tienes”, dijo Biden en una entrevista con la televisión pública PBS preguntado por los comentarios de Trump en Twitter.

A Biden le habían señalado dos mensajes recientes del republicano en los que calificó al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, como “el payaso jefe” y otro en el que criticó al presidente, Barack Obama, por sus “comentarios incendiarios”.

Vice President Joe Biden has a message for the next President: "Grow up, Donald." https://t.co/KrQAybYsGk pic.twitter.com/hOAVUenSWu — CNN (@CNN) January 6, 2017

The Democrats, lead by head clown Chuck Schumer, know how bad ObamaCare is and what a mess they are in. Instead of working to fix it, they.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Durante la campaña y tras ser elegido presidente electo, Trump ha utilizado Twitter compulsivamente para todo tipo de propósitos, como insultar a opositores y compañeros de filas, amenazar a empresas o criticar a la comunidad de inteligencia.