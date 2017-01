Moscú comenzó la reducción de su contingente, ordenada por Putin tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el gobierno sirio y la oposición armada.

Rusia comenzó este viernes la reducción de su presencia militar en Siria con la retirada de su único portaaviones, el “Almirante Kuznetsov”, y el crucero nuclear “Pedro el Grande”, desplegados en el Mediterráneo oriental.

“En línea con la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, el Ministerio de Defensa procede a reducir su contingente militar en Siria”, anunció el general Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor ruso.

El escuadrón naval ruso encabezado por el “Almirante Kuznetsov” iniciará este viernes mismo la travesía de retorno a su base en el puerto de Severomorsk (mar de Bárents), confirmó la agencia EFE.

Putin ordenó el repliegue de parte de sus tropas estacionadas en la zona al anunciar el pasado 29 de diciembre el acuerdo de alto el fuego entre el gobiernos de Bashar al Assad y la oposición armada siria.

VIDEO: Watch Russia Admiral Kuznetsov Aircraft Carrier in Combat Operation in Syria via alalam.ir pic.twitter.com/sK09OXcBwI

